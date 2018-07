Parte Schermi d’Arte, cinema alla Villa Romana di Minori.

Letteratura, cinema e arte sotto le stelle con la rassegna cinematografica che si terrà dal 2 AL 7 LUGLIO presso gli scavi della Villa Marittima Romana di Minori.

La nuova Rassegna Cinematografica “Schermi d’Arte”, intende dedicare i film proposti a quella che è stata definita unanimemente dalla critica cinematografica non solo nazionale “rinascenza del Cinema Napoletano”.

Il primo film in visione il 2 luglio sarà “ Il Signor Rotpeter” un Ritratto immaginario dedicato al personaggio creato dalla penna di Franz Kafka, scimmia diventata uomo, interpretata da una sorprendente Marina Confalone. Antonietta De Lillo crea un personaggio cinematografico che ha in sé istanze senza tempo quali libertà e sopravvivenza, portando lo spettatore a rispecchiarsi in questo strano individuo.

Seguiranno in rassegna stampa i seguenti film,

Ore 21.00 Villa Marittima Romana di Minori

3 luglio “Il Cratere”

5 luglio “ l’Equilibrio”

6 luglio “ La Gatta Cenerentola”

7 luglio “ Ammore e Malavita”