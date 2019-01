Pala Sele, continua la sinergia tra Comune di Eboli e Anni 60 Produzioni.

Dopo aver archiviato un eccezionale 2018 live (14 serate, 9 tour ospitati in 6 mesi, 89.596 presenze con una media di 6.400 spettatori ad evento), si preannuncia ancor più entusiasmante il calendario 2019 a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli, tappa imprescindibile dei più attesi tour nazionali. Un traguardo raggiunto grazie agli interventi strutturali effettuati in sinergia con il Comune di Eboli, necessari ad esaltare le prestazioni del Palasport e a renderlo sempre più performante e accattivante per le esigenze delle produzioni nazionali e per gli spettatori. Questa mattina risultati e programmi sono stati illustrati in occasione di una conferenza stampa al Palasele, presenti i vertici di Anni 60 produzioni, Salvatore Contaldo ed il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. «Il rapporto tra Anni 60 ed Eboli parte nel lontano 2002. Da allora siamo cresciuti insieme, fino a vedere oggi la città, le nostre aziende e il Palasele ai vertici nazionali nel campo dell’accoglienza per artisti e spettatori – ha detto Alfonso Troiano -. Abbiamo voluto, grazie alle sinergie con Eboli, investire nella struttura, oggi capace di ospitare qualsiasi evento, facendosi carico delle moderne strutture a sostegno di spettacoli e sicurezza».

Una rete per garantire la crescita della struttura, sottolineata anche dal sindaco, Massimo Cariello: «Volontà di far crescere la struttura e la rete messa in campo con Anni 60 e l’imprenditore Salvatore Contaldo hanno prodotto uno straordinario risultato. Insieme abbiamo completato l’iter per accreditare ai massimi livelli il Palasele, struttura che abbiamo ereditato senza neppure l’accatastamento, oggi capace di ospitare qualsiasi evento e con una capienza unica nel Mezzogiorno. Con Anni 60 c’è grande rispetto dei ruoli e questo ci aiuta a crescere sempre di più, in termini di eventi e presenze».

La grande stagione di concerti riprenderà tra un mese esatto confermando il PalaSele tempio indoor della musica live in Campania: 9 le serate già in programma in 4 mesi con il top del pop italiano, 16 artisti pronti a fare tappa a Eboli, 200 e più i brani già in scaletta, oltre 1.000 minuti di musica live tra hit e set acustici.