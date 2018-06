PagoPA, il Comune di Sala Consilina è a portata di click.

Evitare code e spostamenti per effettuare pagamenti, conoscere la propria posizione contributiva, inviare comunicazioni e avviare pratiche: da oggi tutto ciò è possibile per i cittadini del Comune di Sala Consilina. Il nuovo Portale del Contribuente “PagoPA” rende infatti il Comune salese “a portata di click” nelle case dei cittadini o in qualsiasi altro luogo, 24 ore su 24. Due le tipologie di servizi disponibili: quelli ad accesso libero ed altri che, invece, richiedono la registrazione, entrambi già attivi ed utilizzabili per la Tassa sui Rifiuti (TARI). L’importante novità, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone, è illustrata ai cittadini nelle missive inviate nei giorni scorsi dal Comune di Sala Consilina ai contribuenti, contenenti gli Avvisi di Pagamento TARI 2018. Le bollette della Tassa sui Rifiuti, la prima delle quali in scadenza il prossimo 10 luglio, potranno così anche essere pagate comodamente da casa proprio attraverso il portale PagoPA.

Dal sito web del Comune di Sala Consilina (www.salaconsilina.gov.it ) i cittadini possono accedere alla sezione PagoPA ed utilizzare il servizio Pagamenti On Line, disponibile anche senza accreditamento. Basterà inserire nell’apposita schermata il proprio Codice Fiscale e il numero IUV, collegato alla rata della TARI che si vuole pagare (disponibile nella missiva inviata dal Comune). Si potrà così procedere al pagamento nelle varie modalità disponibili (ad esempio carte di credito, di debito o prepagate).

Sempre dal Portale PagoPA è anche possibile procedere con la propria registrazione, seguendo l’apposita procedura. Una volta completata la registrazione, e ritirate le credenziali d’accesso, l’utente potrà accedere On Line al servizio “Sportello Tributi”, per avere una visione completa delle proprie posizioni aperte, degli importi dovuti e di quelli pagati, e anche delle aliquote applicate per il calcolo delle somme dovute. In questa prima fase il servizio è attivo per la sezione “Rifiuti”, ma saranno successivamente implementate altre sezioni.

Grande soddisfazione per il nuovo servizio reso disponibile ai cittadini è espressa da Elena Gallo, consigliere delegato all’Innovazione Tecnologica del Comune di Sala Consilina: “Il cittadino deve continuare ad essere al centro dell’iniziativa politico-amministrativa a tutti i livelli –afferma la Gallo– ed in questo senso, come Ente Comune, riteniamo di aver fornito un servizio importante per la cittadinanza di Sala Consilina. Iniziamo la sperimentazione del Portale PagoPA attivando la sezione relativa alla Tassa sui Rifiuti, ma successivamente saranno implementati altri servizi. Ringraziamo per il tanto lavoro svolto -conclude la Gallo- gli Uffici Comunali preposti, ed in particolare del dirigente dell’Area Finanza Giuseppe Spolzino e la Responsabile dell’Ufficio Tributi Emilia Cardinale”.