Orakom porta la banda ultralarga a Teggiano,

Arriva a Teggiano l’ultra banda larga di Orakom, compagnia salernitana specializzata nella fornitura di soluzioni innovative nel campo delle telecomunicazioni e Information Technology. Il progetto, denominato “ULTRA Fiber”, è finalizzato a superare il digital divide in aree non ancora coperte da ultra banda larga attraverso un’infrastruttura tecnologica di ultima generazione.

L’iniziativa, voluta fortemente dall’amministrazione comunale di Teggiano guidata da Michele Di Candia, sarà presentata nel corso di un incontro in programma giovedì 24 maggio alle ore 10,30 presso il Complesso Monumentale Conventuale della SS. Pietà. Oltre al primo cittadino di Teggiano, all’appuntamento prenderanno il presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno Edoardo Gisolfi, il vice direttore della Banca Monte Pruno Cono Federico, e il CEO di Orakom Ivano Pecora.

“Prosegue il nostro impegno per dotare di rete a banda ultra larga quei territori che non presentano infrastrutture adatte alla connettività super veloce – spiega Ivano Pecora – Siamo orgogliosi di aver lavorato a questo progetto in sinergia con l’amministrazione comunale per favorire, in ottica industria 4.0, i processi di sviluppo delle numerose aziende locali. La banda ultra larga, portata a Teggiano attraverso tecnologie all’avanguardia, può rappresentare un elemento fondamentale per la crescita economica del territorio.”