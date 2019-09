Neri Marcorè alla Villa Romana chiude sabato 14 Le vie dell’arte e del palato a Minori.

Sabato 14 Settembre sarà Neri Marcorè ad esibirsi negli Scavi della Villa Romana per chiudere la rassegna “Le vie dell’arte e del palato” del 2019.

Grande attesa per lo spettacolo di Neri Marcorè «Le mie canzoni altrui», che si preannuncia ricco di sorprese tra comicità e musica.

In «Le mie canzoni altrui» Neri Marcorè, definito da Alberto De Angelis «il più amato dagli italiani», interpreta con amorevole cura e visibile diletto alcune canzoni composte dai suoi amici cantautori: da Fabrizio a Cristiano De André, da De Gregori a Fossati, da Ligabue a Bennato, da Pacifico allo stesso De Angelis, all’amato maestro James Taylor, modificando di volta in volta il programma. Un repertorio vario, importante, ben scelto, che Neri interpreta con affetto e personalità, senza far mancare al pubblico la sua ironia e il suo umorismo leggero.

“Non potevamo concludere la rassegna in maniera migliore” ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori, “ad Agosto la simpatia travolgente di Francesco Cicchella e Federico Salvatore ed a settembre il grande Alessandro Haber prima ed il 14 settembre Neri Marcorè nella straordinaria location della Villa Romana”. “Particolare plauso va agli operatori economici che hanno sostenuto l’iniziativa con la loro proverbiale ospitalità e affabilità, allo staff che ha organizzato e seguito con pazienza e puntualità ogni aspetto non tralasciando al caso alcun dettaglio ed a Christian Merli, direttore artistico della rassegna di teatro canzone della Costa d’Amalfi dal 2016, che cura con passione e professionalità la manifestazione garantendo la presenza di spettacoli e artisti di grande rilievo artistico”.

Nella città del Gusto anche quest’anno il cartellone estivo è stato ricco ed articolato all’insegna della qualità e dell’investimento culturale. La rassegna chiuderà con “Le mie canzoni altrui” con Neri Marcorè.

Ancora pochi giorni per comperare i tagliandi d’ingresso. (posti numerati)

L’ingresso in sala è a partire dalle ore 20,30.

Informazioni: 089 8541609 – 3319447323