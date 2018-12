Natale Insieme 2018 a Cetara.

Al via il cartellone delle festività, con la rassegna di eventi “Natale Insieme 2018”, nella suggestiva cornice del borgo di Cetara. A partire da oggi, 7 dicembre, si susseguirà un intero programma di musica, proiezioni di film, spettacoli teatrali e animazione, dedicato a grandi e piccini, fino al prossimo 13 gennaio 2019. In una calda atmosfera natalizia, tra sfilate per le vie del paese, celebrazioni e iniziative culturali, i visitatori saranno accompagnati a salutare il Nuovo Anno, aspettando Babbo Natale e la Befana.

“Cetara amplia la sua offerta turistica, coinvolgendo tutti gli attori del territorio, in una forte sinergia ” -– spiega l’Assessore alla Cultura e al Turismo Angela Speranza. “E’ fondamentale rilanciare il valore dell’associazionismo, grazie al quale si costruiscono attività di sano confronto, con momenti di intrattenimento che consolidano il senso di comunità, per vivere insieme un clima di gioia e serenità”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 7 dicembre 2018

“Aspettando l’Immacolata”

ore 9.00 Premiato concerto bandistico “Città di Minori”, sfilata per le vie del paese.

ore 16.30 Gruppo folk di “Vettica di Amalfi”, sfilata per le vie del paese.

ore 19.00 Aperitivo presso i bar del paese, con musica.

“Festa dell’Immacolata Concezione”

ore 05.00 tradizionale processione notturna per le vie del paese.

Celebrazione della Santa Messa. Momento conviviale in piazza San Francesco.

Sabato 8 dicembre 2018, ore 19:30, Piazza San Francesco

“Notte al borgo”. Spettacoli per grandi e piccoli.

Artisti di strada, Mago Pakito, musica dei Sud 58, cabaret live show di Simone Schettino.

Sabato 15 dicembre 2018, ore 17.00, Torre Vicereale

“Luogo di identità Joyciana”. Dibattito a cura dell’Associazione culturale James Joyce di Salerno.

Domenica 16 2018, dicembre, Sala M.Benincasa

ore 16.30 “Gli eroi del Natale”. La storia di Gesù vista dagli occhi degli animali del presepe. Proiezione film per bambini, con pop corn. Ingresso gratuito.

ore 19.00 “Babbo Natale non viene dal Nord”. Proiezione film per ragazzi con pop corn. Ingresso gratuito .

Venerdì 21 dicembre 2018, Sala “Ave Maria”

“Tombolata AC”

ore 16.30 Tombolata per bambini.

ore 19.00 Tombolata per ragazzi e adulti.

Domenica 23 dicembre 2018, ore 11.00, Largo Marina

“Aspettando Babbo Natale”. Animazione per bambini e consegna della letterina.

Lunedì 24 dicembre 2018

“Festa della Vigilia di Natale”

ore 17.00 Deposizione del Bambino Gesù, nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli.

ore 00.00 Celebrazione della Santa Messa Natalizia, nella Chiesa di San Pietro.

A seguire, calata della stella con coreografie pirotecniche, dal porto di Cetara.

Dal 25 al 28 dicembre 2018, ore 20.00, Sala M. Benincasa

Commedia “Arezzo Ventinove in tre minuti”, a cura della Storica Compagnia Teatrale Cetarese.

Costo ticket 5 euro. Prenotazioni e prevendita presso Chocolamì.

Sabato 29 dicembre 2018, ore 20.00, Sala M. Benincasa

“Caro Natale”. Spettacolo a cura del Forum dei Giovani e dell’AC parrocchiale.

Domenica 30 dicembre 2018, ore 19.30 Chiesa San Pietro

“Dickens. L’uomo che inventò il Natale”. Musical a cura dell’Associazione Saranno Vietresi.

Lunedì 31 dicembre 2018, ore 00.00, Piazza San Francesco

Capodanno Cetara: “Circus Night”

Live show “Skizzekea”, a seguire dj set.

Martedì 1 gennaio 2019, ore 20.00, Sala M. Benincasa

Commedia “Arezzo Ventinove in tre minuti”, a cura della Compagnia Teatrale Cetarese.

3-4 gennaio 2019, ore 20.00, Sala M. Benincasa

Commedia “Na vot er Natal”, a cura dell’AC parrocchiale.

Sabato 5 gennaio 2019, ore 18.00, Sala M. Benincasa

Concerto “Brass Quintet”, a cura dell’Associazione Cetara in Musica

Domenica 6 gennaio 2019, Largo Marina

“Aspettando La Befana”

ore 11.00 Animazione per bambini e caccia al tesoro.

ore 19.00 Processione con il Bambino Gesù, sul corso principale.

Venerdi 11 gennaio 2019, ore 18,30, Torre Vicereale

“Ugo Marano. Museo vivo in continuum”

Domenica 13 gennaio 2019, ore 19.30, Chiesa San Pietro

Lotteria di beneficenza e spettacolo, a cura dell’AC parrocchiale.