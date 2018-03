Messa in sicurezza strade, Comune di Eboli stanzia 400.000€.

Circa 400mila euro di risorse da utilizzare per la messa in sicurezza, la riqualificazione e l’illuminazione delle strade provinciali sul territorio comunale. Somme che erano state inserite nel bilancio provinciale 2017-2018 su spinta del sindaco di Eboli, Massimo Cariello, nella sua veste di consigliere provinciale, che in questo modo ha garantito risorse, lavori e sicurezza ad Eboli. Proprio l’impegno del primo cittadino di Eboli ha portato, questa mattina, ad un incontro definitivo per disegnare la mappa degli interventi della Provincia. «Questa mattina con la struttura tecnica della Provincia abbiamo prodotto l’elenco definito degli interventi – spiega il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Le risorse che avevo chiesto di prevedere in bilancio per Eboli saranno utilizzate per la messa in sicurezza di strade e luoghi, riqualificando intere aree. E’ un altro degli impegni rispettati, la sicurezza che intendiamo si declina in ogni forma, dalla tranquillità per le famiglie alla percorribilità delle strade». Il primo intervento programmato e che sta per partire riguarda i lavori di messa in sicurezza della rotatoria di Campolongo, riqualificata anche grazie ad un nuovo impianto di illuminazione. Il programma di interventi sulle strade, come ha esplicitamente chiesto il sindaco Massimo Cariello, sarà realizzato completamente entro l’anno in corso. Dopo la rotatoria di Campolongo, i lavori interesseranno la Strada Provinciale 175, nel tratto che va dall’incrocio tra la Sp 30 e l’area di Foce Sele, intervento di circa 40mila euro. In primavera è programmata la messa in sicurezza della Strada Provinciale 262, che congiunge la Statale 18 con Campolongo, in questo caso il costo è di 70mila euro. Consistente anche l’investimento previsto per la messa in sicurezza della Sp 416 (Eboli-Cioffi) per 132mila euro e della Sp 204 (zona industriale) per 119mila euro. Il programma riguarderà anche interventi sulla Sp 30 ed a Fiocche. Una volta eseguiti gli espropri necessari partirà la messa in sicurezza anche della Sp 195. «Sono soddisfatto del programma e delle risorse che – ha sottolineato il consigliere comunale Giuseppe La Brocca -, con attenzione ad Eboli ed al suo territorio, il sindaco Cariello è riuscito a far prevedere nel bilancio della Provincia, in questo modo garantendo alla città importanti investimenti in termini di sicurezza, di occupazione e di riqualificazione soprattutto di strade ed aree periferiche».