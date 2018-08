Mercato San Severino, inaugurazione nuovo parco giochi domenica 5.

Domenica 5 agosto, alle ore 11,00, sarà inaugurato, presso la Villa Comunale “Luigi Cacciatore”, il nuovo parco giochi per bambini.

Interverrà il Sindaco, Antonio Somma, il quale sottolinea :”Si tratta di una iniziativa a costo zero per la Comunità, che non prevede alcuna spesa dal bilancio comunale. Un impegno assunto e mantenuto. Un’opportunità di attenzione verso i concittadini piu’ piccoli, scaturito dalle nostre sollecitazioni e dall’impegno concreto di aziende del territorio, che hanno risposto all’invito dell’Amministrazione Comunale, facendosi carico dei costi di acquisto e di installazione degli impianti”.

“La nuova area giochi, infatti, opportunamente recintata” – aggiunge l’assessore alle politiche culturali, scuola e turismo, Enza Cavaliere “ è stata realizzata grazie al contributo di imprese private che hanno inteso manifestare, donando le giostre, grande attenzione verso i più deboli. Tra queste giostrine, mi preme sottolineare, ve ne è una particolare : un’altalena destinata ai bambini diversamente abili, anche questo un doveroso segnale di sensibilità”.

“Il momento complesso che stiamo attraversando” – continua il primo cittadino –“, la situazione congiunturale complessiva e la pesante eredità che abbiamo raccolto, devono indurci, responsabilmente, ad impegnarci per escogitare soluzioni, anche alternative, che riescano a contemperare l’esigenza di prestare attenzione alla spesa con la necessità di non privare le fasce deboli e disagiate della attenzione che loro spetta. Questa iniziativa muove proprio in tale direzione”

“Per questo sento il dovere, a nome dell’Amministrazione Comunale e delle parti politiche che la sostengono, oltre che a nome della Comunità, di ringraziare gli imprenditori che hanno accolto il nostro invito e concretizzato l’iniziativa.”

“Spazio ai bambini – chiude – “a costo zero per l’amministrazione comunale, che ha sollecitato le imprese del nostro territorio all’impatto sociale”.