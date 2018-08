Mercato San Severino, in corso lavori per Capoluogo.

Sono in corso i lavori di sistemazione dei piani viabili di alcuni tratti di strada del Capoluogo.

“Grazie alla faticosa e laboriosa attività di recupero di somme relative a mutui già assunti e con il proficuo impegno dell’Area tecnica del Comune ” – dice l’assessore all’ambiente, lavori pubblici e gestione del territorio, Erminio Della Corte – “abbiamo avviato qualche giorno fa i lavori, per un costo complessivo di poco piu’ di 22mila euro. I tratti di strada interessati riguardano via Roma, via Vanvitelli, via Matteotti ed un breve tratto di via delle Rimembranze”.

“Si tratta” – riprende l’assessore –“di un intervento utile ed opportuno, realizzato grazie all’accorta verifica delle somme residuate da altri e precedenti interventi, e messe insieme in maniera certosina per eseguire lavori necessari di scarificazione del manto stradale e di nuova pavimentazione. L’impegno è di lavorare per reperire ulteriori somme residuali ed eseguire analoghi interventi nei tratti di strada delle nostre frazioni”.

“Tengo a sottolineare” – aggiunge Della Corte –“ che, a seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell’area tecnica del Comune, approvato con delibera di Giunta Comunale del 22 maggio scorso e presentato alla Regione Campania, abbiamo inoltrato istanza per partecipare ad un bando regionale per manifestazione di interesse relativo alla presentazione di progetti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale che attraversa il territorio comunale, allo scopo di migliorare le infrastrutture per la mobilità ed aumentare il livello di sicurezza della viabilità”.

“Ciò” – aggiunge il sindaco Antonio Somma –“ a seguito di accordo di collaborazione per il miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali, stipulato con l’Amministrazione Provinciale. L’intesa prevede che la Provincia è il soggetto attuatore degli interventi, tramite il Settore “Viabilità e Trasporti”, provvedendo a nominare per ogni intervento da realizzare il Responsabile Unico del Procedimento, tra i propri funzionari, l’Ufficio di Assistenza al RUP, l’Ufficio di Progettazione, l’Ufficio di Direzione Lavori ed i Comuni sottoscrittori si fanno carico di contribuire ad evidenziare alla Provincia di Salerno le esigenze del territorio, venendo coinvolti nelle successive fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori”.

“L’area tecnica del Comune ha così’ redatto il progetto, basato su un quadro economico di circa 5milioni e 150mila euro e siamo in attesa degli esiti.”