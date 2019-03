Manifestazione d’interesse del Comune di Eboli per per imprese, lavoro e strumenti urbanistici.

L’Amministrazione comunale punta a raccogliere ulteriori manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, avviando così una nuova fase di acquisizione di contributi.

Il tutto in vista della localizzazione di imprese industriali, artigianali, commerciali e turistiche per il dimensionamento di nuove aree da inserire nel Piano Urbanistico Comunale (PUC) e di ampliamento di attività esistenti.

Un atto per il quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi utili per l’emanazione di un avviso pubblico prodotto dagli uffici, che garantirà una fotografia ancora più chiara delle esigenze del territorio da coniugare con il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia del suolo e gli standard urbanistici. «Con l’adozione del preliminare – ricorda il sindaco, Massimo Cariello – abbiamo avviato anche una fase di consultazione pubblica, per coinvolgere sempre più operatori e cittadini in scelte condivise. Un percorso trasparente che garantisce tutta la comunità e rispetta ambiente e regole e che abbiamo ottenuto anche grazie all’impegno dell’ex consigliere comunale Mario Domini e degli uffici comunali». Il coinvolgimento punta all’obiettivo di incentivare l’economia locale e creare maggiori opportunità di sviluppo sul territorio, in definitive creare le condizioni dello sviluppo e del lavoro, incrementando i livelli economici a favore di tutti. La Giunta Cariello ha così dato gli indirizzi per l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla localizzazione di imprese industriali, agro-industriali, artigianali, commerciale e/o turistico-alberghiere per il dimensionamento di nuove aree da inserire nel redigendo PUC e/o ampliamento delle attività esistenti.