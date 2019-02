L’impegno dell’Ufficio Europa Teggiano e di Invitalia per le aree interne.

Cresce l’appeal per le iniziative pianificate dall’Ufficio Europa Teggiano, sempre più teso alla proposizione di istanze, progetti e iniziative per cogliere opportunità per i territori a sud di Salerno e contribuire all’attuazione di iniziative a sostegno della crescita economica e sociale dei territori .

L’Ufficio Europa, a seguito dell’accreditamento da parte di INVITALIA SpA quale struttura di riferimento per sostenere l’accesso degli under 45 alle agevolazioni previste dal programma “Resto al Sud”, sta’ pianificando ulteriori iniziative sia a sostegno della nascita di nuova micro imprenditorialità che per la diffusione di servizi innovativi.

L’attività in corso ha collocato l’Ufficio Europa quale riferimento per le aree interne a sud di Salerno e dei comprensori limitrofi per l’ attività di animazione territoriale, front office e coaching nell’ambito anche di altri programmi quali Scuola Viva, Yes I Start Up, I.T.I.A., ecc.. con un programma itinerante che coinvolgerà nei prossimi mesi anche i comprensori degli Alburni, della Piana del Sele, del Cilento e del Bussento .

L’attività dell’Ufficio Europa ha inoltre consentito di organizzare reti locali impegnate in materia di politiche di genere, di sperimentare nuova cooperazione in materia di innovazione, licensing e trasferimento tecnologico e continuare nell’azione di diffusione della “Educazione all’imprenditorialità a scuola” .

I ragazzi possono così scoprire la “vita da imprenditori”, dalle motivazioni personali all’avvio dell’ impresa, scopriranno le skills dell’imprenditore con istruzioni pratiche per muovere i primi passi e trasformare una idea in realtà.

Una felice intuizione del consigliere Cono Morello delegato allo sviluppo economico del comune di Teggiano, del Sindaco Michele Di Candia e della sua Amministrazione che né seguono costantemente gli sviluppi per conferire alla Città Museo un ruolo sempre più propulsivo e attento alle dinamiche sociali ed economiche in materia di sviluppo e lavoro.

Il supporto tecnico alle azioni pianificate è garantito dal team della QS & Partners di Vincenzo Quagliano che ha organizza l’attività di animazione territoriale, le reti , i progetti, i workshop itineranti, la diffusione di informazioni , l’affiancamento e l’orientamento dell’utenza per la definizione degli aspetti tecnici, economici, logistici e commerciali di nuove iniziative.

L’Ufficio Europa Teggiano è aperto al pubblico per l’attività di front office il sabato dalle h 9:00 ed è ubicato al Comune in Piazza Municipio 1.

Per info: https://www.facebook.com/UfficioEuropaTeggiano – ufficioeuropateggiano@gmail.com