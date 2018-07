Le vie dell’arte e del palato, gli appuntamenti dell’estate 2018 a Minori.

Minori anche quest’anno, a dispetto della crisi economica, dei tagli agli enti locali, di vincoli burocratici oramai paralizzanti, avrà il suo programma di “Appuntamenti d’estate”. E anche quest’anno qualche politicante da operetta lamenterà l’eccesso di spesa oppure il suo contrario, cioè un cartellone troppo scarno. Invece, proporre eventi culturali di intrattenimento intelligente è, a giudizio di questa Amministrazione, una scelta di investimento irrinunciabile, e lo è entro costi contenuti ma con assoluta salvaguardia della qualità dell’offerta.

Quattro appuntamenti di primo piano allestiti lungo tutto il mese di agosto negli scenari incomparabili del molo d’attracco e della Villa Romana; l’imperdibile concerto bandistico al levar del sole sullo sfondo del mare; musica sinfonica e da camera in suggestive piazzette; esposizioni artistiche di assoluto rilievo; e poi recital di teatro, serate di musica e canzoni, presentazioni di libri, rassegne di cinema, spettacoli di danza, incontri con personaggi della cultura e dell’arte, manifestazioni gastronomiche, eventi sportivi: l’estate minorese si annuncia densa di iniziative e di occasioni interessanti, culminanti nel consueto appuntamento del Gusta Minori che tornerà a dipanarsi lungo le “vie dell’arte e del palato”. Non è poco, e speriamo che anche i concittadini e i visitatori più esigenti possano apprezzare lo sforzo organizzativo compiuto. Uno sforzo che, ancora una volta, è stato possibile soltanto per la collaborazione prestata dalle tante associazioni locali, le quali, come sempre, si sono assunte impegno e responsabilità unicamente per la passione che le anima e per divulgare l’immagine della nostra amata città. Buona estate a Minori per tutti, dunque, e grazie a chi si farà carico, anche in minima parte, di conservarla piacevole e pulita.