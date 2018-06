Le telecamere di La Vita in Diretta di Rai Uno sulla spiaggia di Minori.

Questo pomeriggio alle 15 in anteprima e alle 17 diretta, le telecamere di RAI UNO LA VITA IN DIRETTA , con la bravissima BARBARA DI PALMA, saranno sulla spiaggia di Minori per un servizio dedicato ai servizi che gli operatori offrono ai turisti della nostra Minori. Il servizio metterà in luce la variegata offerta a disposizione degli utenti, dai servizi esclusivi della SPA , alla Spiaggia Pubblica Attrezzata, alla Spiaggia Libera. In poco più di 300 metri diversi livelli di offerte per soddisfare tutte le esigenze. Sintonizzatevi su Rai Uno e seguite il servizio sulla spiaggia di Minori.