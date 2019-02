La Passeggiata in Maschera del carnevale di Pellezzano.

Tutto pronto a Pellezzano per il ritorno della manifestazione “Passeggiata in Maschera”, che per anni è stata il fiore all’occhiello degli eventi carnevaleschi del Comune di Pellezzano. A partire da quest’anno, dunque, a grande richiesta, torna un evento ludico e di svago molto atteso da parte della cittadinanza locale, grazie soprattutto all’entusiasmo e all’impegno dei giovani del territorio e delle relative associazioni locali di appartenenza.

La manifestazione si suddividerà in tre date distinte: sabato 23 e domenica 24 febbraio e martedì 5 marzo. Ciascun appuntamento sarà caratterizzato da un tema diverso che accompagnerà la tradizionale sfilata dei carri di Carnevale per le strade delle frazioni. Tra i sostenitori dell’evento figura il consigliere comunale, con delega alle politiche giovanili, Marco Rago, a sua volta supportato dal Sindaco Francesco Morra, che ha accettato di buon grado, con l’amministrazione comunale, il ritorno della storica sfilata dei carri di Carnevale, dando così lustro alla tradizione, all’ingegno e all’inventiva dei giovani del territorio, che si traducono anche come volano di attrazione di spettatori nel Comune di Pellezzano, valorizzando in questo modo il territorio e i suoi usi e costumi.

L’evento è stato promosso dal Comune di Pellezzano con il coinvolgimento dell’Ente “Gran Carnevale di Baronissi”, i cui membri saranno presenti nel corso delle sfilate in maschera con la partecipazione di 2 carri “ospiti”, realizzati dalle associazioni del Comune di Baronissi. Il primo appuntamento, patrocinato dalla Pro Loco di Pellezzano, è per sabato 23 febbraio, presso l’Auditorium “Giovani +” alla frazione Coperchia, dove alle ore 19.00 andrà di scena un musical ispirato alla fiaba di “Peter Pan”, diretto dal balletto “Arte Nike”.

Il giorno successivo, domenica 24 febbraio, col sostegno dell’Associazione socio-cultarale “Insieme Per…” ci sarà un doppio appuntamento: il primo alle ore 12.00, in piazza G. Di Vittorio a Pellezzano con una rappresentazione dal titolo “Pirati dei Caraibi”; e il secondo, molto atteso, a partire dalle ore 16.00 con la storica sfilata carnevalesca, che prevede la partenza da Piazza Ferrovia alla frazione Coperchia, dalla quale si snoderanno i carri per percorrere le principali strade del centro cittadino. Il momento clou della sfilata sarà al termine della stessa con la famosa “CALATA DEI SUPEREROI” in Piazza Giovanni Paolo II a Coperchia.

Ultimo appuntamento il giorno 5 marzo, martedì grasso, con un “Carnival Party” in programma a partire dalle ore 10.00 in Piazza Carmine Pastore alla frazione Capriglia, dove le scuole del territorio saranno presenti con gli alunni per assistere allo spettacolo dal titolo “O’ Martedì Muzzillo”, in collaborazione con l’Associazione territoriale “Madre Maria Pia Notari”. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.