La Lectio Magistralis di Vittorio Sgarbi apre Eboli Estate 2019 martedì 28.

Si parte domani, con la lectio magistralis di Vittorio Sgarbi sui tesori di Eboli; si chiude in autunno, con un appuntamento con l’arte presente sul territorio. In mezzo mesi e mesi di eventi culturali per Eboli Estate 2019, il cartellone di appuntamenti culturali, artistici e di spettacolo che caratterizza la programmazione comunale. Tutte le aree del territorio coinvolte, eventi che spaziano dalla cultura ai momenti aggregativi, dallo sport agli appuntamenti gastronomici, fino ai momenti dedicati alla solidarietà. Il calendario presentato stamattina nell’aula consiliare. Si parte con Sgarbi, evento voluto dal Rotary di Eboli. «Un appuntamento che coniuga – ha detto la presente del club di Eboli, Gabriella Gallevi – storia, arte e promozione insieme, con un genio della cultura».

Ha illustrato il calendario il sindaco, Massimo Cariello: «Un calendario di eventi di grande spessore, a partire da Vittorio Sgarbi. Nello sport avremo un ampio ventaglio con diverse discipline agonistiche e spettacolari, fino all’appuntamento mondiale con le Universiadi. Poi anche tanti momenti di gioco, per aggregazione e socializzazione. In campo ogni forma di evento, come il 9 giugno, quando inaugureremo la nuova piazza dei Bersaglieri, con raduno provinciale e doppia fanfara. Spettacoli a tutto tondo, a cominciare da appuntamenti canori e momenti culturali nazionali, oltre ad appuntamenti negli oratori e tanti eventi gastronomici. Investiamo nella cultura, il ritorno è certo per crescita ed economia, e copriamo ogni angolo del territorio». Grande attenzione anche alla promozione turistica. «Stiamo cambiando la cartellonistica turistica – ha spiegato l’assessore Anna Senatore -. In più, a breve sarà riattivato l’info point nel centro storico, per chi avesse bisogno di informazioni sul posto. Un grande sforzo, ma il turismo è in sensibile crescita». Un calendario che punta sulla crescita culturale e sui momenti di integrazione. «L’Amministrazione ha investito molto sulla cultura, anche coinvolgendo le scuole – ricorda l’assessore alla cultura, Angela Lamonica -. Tutto questo genera economia ed una evidente crescita culturale della comunità».

MAGGIO

28 > VITTORIO SGARBI INCONTRA EBOLI

LECTIO MAGISTRALIS

Comune di Eboli, Rotary Club Eboli

Cinema Teatro Italia

30 > SCHOOL MOVIE

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER ISTITUTI SCOLASTICI

Piazza della Repubblica

31 > EBOLI LEGGE RASSEGNA LETTERARIA

Comune di Eboli

Biblioteca Comunale “Simone Augelluzzi”

31 maggio / 02 giugno > RADICITY

THE HEART OF EBOLI

Associazione Radicity

Centro Antico di Eboli

GIUGNO

02 > FESTA DELLA REPUBBLICA

Piazza della Repubblica

02 > LA POTENZA DEL DONO

MEMORIAL SERGIO FIORILLO

Asd Free Runner

Piazza della Repubblica

09 > RADUNO INTERPROVINCIALE DEI BERSAGLIERI

XX Anniversario sez. Eboli – Piana del Sele “Gen. Antonio Scrimieri”

Piazzetta del Bersagliere

09 > PIANO E MARE

CONCERTO DI LUCA AMITRANO E QUARTETTO D’ARCHI

Giardino Vacca de Dominicis

Rotary Club Eboli

10 > AMARCORD… ATMOSFERE ITALIANE

Spettacolo con suoni, immagini, parole e musica

Coro di San Nykola de Schola Graeca

Auditorium Liceo Classico “E. Perito”

10 / 17 > TORNEO DI SAN VITO AL SELE

Asd Santa Cecilia

Centro Sportivo Spartacus

13 > FESTA DI S. ANTONIO

Chiesa della S.S. Trinità (Santuario di S. Antonio)

14 / 17 > FESTA PATRONALE DI SAN VITO

Parrocchia Santa Maria della Pietà e San Nicola in San Vito al Sele

Eboli Centro / Località Santa Cecilia

15 > INFIORATA DI SAN VITO

Liceo Artistico di Eboli, C.d.Q. Porta Borgo

Piazza Borgo

15 / 16 > Il BALLO DI SAN VITO

FESTIVAL DEL MEDITERRANEO

Piazza della Repubblica e Località Santa Cecilia

Direzione artistica: Eugenio Bennato

19 > LA SERATA DEGLI ANGELI

Piazza della Repubblica

21 – 23 / 27 giugno – 30 luglio > EBOLI IN DANZA

SAGGI DELLE SCUOLE DI DANZA EBOLITANE

Piazza della Repubblica

22 > TRAIL DEI MONTI EBOLITANI

Gara interregionale Fidal Sud

Asd Sele Marathon Eboli

Monti di Eboli

22 > CAMPIONATO DEL MONDO DI KICKBOXING

Asd Banzai

Piazza Pezzullo

22 > JAZZ & WINE

MOA, Mo’ Art, Ass. Rocco Scotellaro”Ribellarsi si può”

MOA – Museum of Operation Avalanche

23 > STREGONIA

La Notte delle Streghe

Eboli Cultura del Territorio

Centro Antico di Eboli

27 > FESTIVAL DEL MARE SEMIFINALE

Associazione musicale Festival del Mare

Parking area degli impianti sportivi

27 / 30 > MEDITERRANEAN TRUCK IL PIU’ GRAND EVENTO DI MOTORI DEL SUD ITALIA

Professional Pneus, Associazione del Mediterraneo di Eboli

Parking area degli impianti sportivi

29 giugno / 02 luglio > FESTA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Parrocchia di Santa Maria delle Grazie

LUGLIO

03 / 14 > 30th SUMMER UNIVERSIADE

UNIVERSIADI NAPOLI – CAMPANIA 2019

CUSI, CONI, Regione Campania

Palasele e Stadio Dirceu

04 / 14 > EBOLI IN BEACH

Associazione La Città degli Eventi

Piazza della Repubblica

05 > LA PRINCIPESSA ANASTASIA MUSICAL

Centro Danza

Arena di Sant’Antonio

06 > FESTA ALLA CORTE DELLA VIA DEL GRANO

Stipula del Patto di Amicizia tra i Comuni della “Via del Grano”

Comune di Eboli

Associazione La Via del Grano, Eboli Musica

11 > AMATA TERRA MIA SPETTACOLO

Giardino Vacca de Dominicis

I Cantori di San Lorenzo

13 / 21 / 28 / 29 > TREATRI FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO INDIPENDENTE

Compagnia di Teatro del Bianconiglio, Ass. Eboli nel Tempo

Arena di Sant’Antonio

14 / 15 / 16 > FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE

Parrocchia di Santa Maria del Carmine e Sant’Eustachio in San Francesco

Piazza San Francesco e Arena di Sant’Antonio

14 / 20 > CAMPUS HOCKEY PISTA

Cresh Eboli

Paladirceu

17 / 20 > FESTA DEL FAGIOLO

Associazione Spazio per Santa Cecilia

Centro Sportivo Spartacus

19 / 20 > EBOLI BUSKERS FESTIVAL

Rassegna Internazionale degli Artisti di Strada

Comune di Eboli, Weboli

Centro Antico di Eboli

22 / 27 > CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “IL SAGGIO – CITTA’ DI EBOLI”

Cerimonia di premiazione

Centro Culturale Studi Storici

Chiostro di San Francesco

25 / 28 luglio

FESTA DEL PESCATO

Associazione Seleventum

Centro sportivo Spartacus

29 / 30 / 31 > EBOLI E’

Eboli nel Futuro

Ex Tabacchificio S.A.I.M c/o località Fiocche

29 luglio / 4 agosto

AGOSTO ORATORIANO

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

AGOSTO

01 / 02 / 03 > EVOLI FESTIVAL

FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA – CITTA’ DI EBOLI

Asso Music Art

Piazza della Repubblica

01 / 04 > FESTA DELLA PORCHETTA DI FIOCCHE

C.d.Q. Fiocche

Ex scuola elementare di Fiocche

04 > 4 AGOSTO EBOLITANO

Comune di Eboli, Weboli, MOA

Centro Antico di Eboli

04 / 05 > FRESELLE AL CHIARO DI LUNA

Associazione Marnatilla

Convento di San Pietro alli Marmi

06 Agosto

LA BELLA E LA BESTIA MUSICAL

Aps Musical – La nuova fattoria Mennella

Piazza della Repubblica

08 / 09 > JEVULE VICO VICO

Associazione Jevule Vico Vico

Via Barbacani / Via Marcangioni

09 / 15 > SAGRA DELLA BRACIOLA

C.d.Q Santa Cecilia

Centro sportivo Spartacus

10 > LA NOTTE DI SAN LORENZO

Stabilimenti balneari

Marina di Eboli

10 / 11 > FESTA DI SAN DONATO

Amici di San Donato

Parco naturale di San Donato

13 / 14 / 15 > PARIANZA

FESTA DEL PESCATO DI PARANZA

Piazza della Repubblica

16 / 17 / 18 > LE NOTTI DELL’ERMICE

Briganti dell’Ermice

Area naturale dell’Ermice

17 / 18 / 19 > FESTA DEL BOCCONCINO DI BUFALA CAMPANA

Associazione Sele Felix

Centro sportivo Spartacus

19 / 25 > DISORDER FESTIVAL INDIPENDENTE MUSICA & AUTOPRODUZIONI

Macrostudio

Arena di Sant’Antonio

22 > COMMEMORAZIONE DI CARMINE CALO’ M.O.V.M.

Piazza della Repubblica

25 > FESTA DI SAN BARTOLOMEO

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo

27 > SOLENNE ALZATA DEL QUADRO DEI SS. COSMA E DAMIANO

Santuario Diocesano dei SS. Cosma e Damiano

30 / 31 > PO PO LA RE

RASSEGNA DI MUSICA POPOLARE

Eboli Cultura del Territorio, Mo’ Art

Arena di Sant’Antonio

29 agosto / 1 settembre > FESTA DEL POLLO ALLA BRACE

Associazione Seleventum

Centro Sportivo Spartacus

SETTEMBRE

06 / 07 / 08 > LEBOLLE IN BIRRA

Associazione 3E

Parking area C.c. LeBolle

07 / 08 > MARATONA DI SAN PADRE PIO

Asd Free Runner

San Giovanni Rotondo PARTENZA

Eboli ARRIVO

09 > RANDONNEUR LA VIA DEL GRANO

Asd Ciclistica Eboli Sele Bike

C.c. LeBolle parking area

09 > OPERATION AVALANCHE DAY

MOA – Museum of Operation Avalanche

12 / 15 settembre

CALCIO BALILLA UMANO

Località Rione Pescara

Associazione L’astronave a pedali

15 > BARONI 4×4 FEST

Asd Baroni 4×4

Piazza della Repubblica

16 > COMMEMORAZIONE DI VINCENZO GIUDICE M.O.V.M.

Piazza della Repubblica

20 > EBOLITANI ILLUSTRI RASSEGNA CULTURALE

Comune di Eboli

Sala Comunale “Maurizio Mangrella”

21 / 22 > SPORT OPEN DAY

Circolo velico F.I.V. “Gli Amici del Mare”

Bagno Trentotto c/o Marina di Eboli

26 / 27 > NOTTE BIANCA E FESTA DEI SS. COSMA E DAMIANO

Santuario Diocesano dei SS. Cosma e Damiano

28 > GIORNATA DELLO SPORT

Comune di Eboli, Forum dei Giovani

Piazza della Repubblica

30 > ARTE IN EBOLI RASSEGNA DI STORIA DELL’ARTE

Comune di Eboli

MOA – Museum of Operation Avalanche