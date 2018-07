La Console USA in visita al museo della Dieta Mediterranea di Pollica.

Mercoledì il comune di Pollica ha avuto l’onore di ospitare la visita della Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Mary Ellen Countryman.



L’ospite si è recata presso Palazzo Vinciprova, dove l’hanno accolta il sindaco di Pollica Stefano Pisani, il vicesindaco Carla Ripoli, l’assessore Giuseppe Scarano, la dirigente scolastica di Pollica Gabriella Russo e il direttore del Museo Vivo del Mare e del Museo Vivente della Dieta mediterranea, Valerio Calabrese.

I rappresentanti locali l’hanno guidata nella visita delle sale espositive e le hanno illustrato le attività svolte sul territorio, una su tutte il Festival della Dieta mediterranea attualmente in corso.



Mary Ellen Countryman, grande appassionata di culture enogastronomiche, ha mostrato forte apprezzamento per le esposizioni e per i progetti di valorizzazione del Cilento e della Dieta mediterranea.

L’asse tra gli Stati Uniti e il Cilento, dalla presenza di Ancel Keys a Pioppi alla ricerca della San Diego University, si rafforza con la visita della Console, la quale si è impegnata a ritornare presto a Pioppi per discutere nuove proficue collaborazioni sul tema della Dieta mediterranea.