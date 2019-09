Inaugurazione nuove aree giochi per bambini a Mercato San Severino.

Giovedì 5 settembre, alle ore 19:30, saranno inaugurate a Carifi ed a Torello, le nuove aree giochi per bambini.

Interverrà il Sindaco, Antonio Somma, il quale sottolinea :”Si tratta di una iniziativa a costo zero per la Comunità, che non prevede alcuna spesa dal bilancio comunale. Spazio ai bambini a costo zero per il bilancio comunale, che ha sollecitato la comunità ed i privati all’impatto sociale”.

“Un’opportunità di attenzione verso i concittadini più piccoli, scaturito dalle nostre sollecitazioni e dall’impegno concreto di privati, che hanno risposto all’invito dell’Amministrazione Comunale, facendosi carico dei costi di acquisto e di installazione degli impianti”.

“L’inaugurazione dei due spazi gioco nelle frazioni di Carifi e Torello” – aggiunge la consigliera comunale Rosa Ascolese – “è la dimostrazione di come in politica anche i piccoli interventi aiutano a crescere ed a migliorare le condizioni sociali del territorio. Tutto ciò è stato possibile grazie alla volontà dell’amministrazione, che ha sposato senza indugio i due progetti ma soprattutto grazie al supporto e al contributo economico, indispensabile, dei numerosi amici che hanno lavorato e contribuito per la realizzazione di questa iniziativa. Non smetterò mai di credere che investire nella vita culturale e sociale dei nostri figli è l’unica soluzione possibile per crescere”.

“La situazione congiunturale complessiva” – chiude il primo cittadino – deve indurci, responsabilmente, ad impegnarci per escogitare soluzioni, anche alternative, che riescano a contemperare l’esigenza della attenzione alla spesa con la necessità di non privare le fasce deboli e disagiate della attenzione che loro spetta. Questa idea muove proprio in tale direzione. Per questo sento il dovere, a nome dell’Amministrazione Comunale e delle parti politiche che la sostengono, oltre che a nome della Comunità, di ringraziare tutti coloro che hanno accolto il nostro invito e concretizzato l’iniziativa.