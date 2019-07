Inaugurato Eboli in Beach in Piazza della Repubblica.

Inaugurato ieri sera l’evento “Eboli in Beach” che si svolgerà fino al 14 luglio, nell’Arena Beach Stadium in piazza della Repubblica di Eboli. Tutto curato nei minimi dettagli, con tanto di benedizione celebrata da Don Michele Marra.

Il Patron della manifestazione, Massimo Giusti ieri alle venti, ha consegnato al sindaco Massimo Cariello, la forbice per il simbolico taglio del nastro che di fatto ha inaugurato l’Arena Beach Stadium. Con loro erano presenti il consigliere delegato allo sport, Giancarlo Presutto, il consigliere Gianmaria Sgritta, gli assessori alle politiche sociali, Carmine Busillo, quello alla manutenzione, Ennio Ginetti, ed il presidente del forum dei Giovani, Francesco Squillante.

Il vulcanico Massimo Giusti ha commentato: ” è stata una emozione unica inaugurare “Eboli in Beach” ed il villaggio Unimpresa. Grazie al sindaco Massimo Cariello, consiglieri, assessori, amministrazione comunale e tutto lo staff ed ai nostri meravigliosi imprenditori e sponsor. Ieri abbiamo svolto il terzo Memorial in ricordo di Enza Tagliafierro, Elvira Giugni e Matteo Sgritta, un plauso ai familiari che hanno voluto svolgere per il terzo anno, il Memorial con Eboli in Beach. Inoltre abbiamo premiato con una coppa offerta dal Galatea Village, il pluri campione mondiale di kick boxing, il Leoncino, Gerardo Lemmo di soli 8 anni. Il pubblico ha risposto alla grande, con migliaia di spettatori. Questa sera iniziamo il beach volley, poi a seguire il beach soccer. Per chi vuole abbiamo anche il calcio balilla umano in collaborazione con l’associazione l’Astronave a Pedali ed un area gonfiabili per i bambini”. Ma le novità non sono finite, come annuncia Giusti: “Quest’anno oltre ai tornei amatoriali di Beach Volley, Soccer e Tennis, siamo riusciti ad ottenere le finali scudetto femminili e di Coppa Italia maschile. Avremo anche l’onore di ospitare gli atleti delle Universiadi che si svolgono al Palasele. Che dire, vi aspetto dalle 18.30 alle 24.00 fino al 14 Luglio, per le finalissime con le premiazioni di tutti i tornei e delle finali scudetto. Amici il mio motto è sempre lo stesso: ” E si Pareaaaaaa”. “