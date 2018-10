Immigrazione, le nuove frontiere: accoglienza, legalità e sicurezza, convegno ad Eboli lunedì 8.

Il Comune di Eboli aderisce alla Giornata Internazionale della Memoria e dell’Accoglienza indetta dall’UNHCR – Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati per commemorare le vittime del naufragio del 2013 che costò la vita a 368 persone e per ricordare tutti i rifugiati e migranti che continuano a morire nel Mar Mediterraneo.

Il programma si concluderà con un convegno che si svolgerà lunedì 8 ottobre nell’Aula consiliare “Isaia Bonavoglia”.

Lunedì 8 ottobre – Aula consiliare “Isaia Bonavoglia”

Immigrazione, le nuove frontiere: accoglienza, legalità e sicurezza

ore 18.30 Convegno

Introduce:

Carmine Busillo, Assessore alle Politiche Sociali

Saluti:

Fausto Vecchio, presidente del Consiglio Comunale

Interverranno:

Massimo Cariello, sindaco di Eboli

Luigi e Antonio Di Muro, autori del libro “Il Diritto dell’Immigrazione – Guida aggiornata alla Legge n. 46/2017 Decreto Minniti-Orlando”

Antonio Manzo, direttore del quotidiano “La Città”

Mario Morcone, direttore del CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati

Franco Roberti, assessore alla Sicurezza, Politiche integrate di sicurezza e legalità della Regione Campania

Introduce e modera:

Eduardo Scotti, giornalista

Con la partecipazione dei sindaci dei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano degli Alburni