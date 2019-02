Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ricorda Aniello Califano nel centenario della sua scomparsa.

Con spirito di profondo orgoglio, sono felice di annunciare e presentare il cartellone di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per la straordinaria occasione del Centenario della morte di Aniello Califano, poeta e paroliere illustre, nobile figlio di Sant’Egidio del Monte Albino.

In questa nostra amata terra, Califano visse e morì il 20 febbraio del 1919. E qui compose alcuni dei suoi immortali versi, tra i quali quelli, universalmente noti, di ‘O surdato ‘nnamurato.

Per celebrare degnamente questa ricorrenza, abbiamo programmato un nuovo “tempo supplementare” di VivaCultura, tutto dedicato ad Aniello Califano. Tre giorni di eventi i cui dettagli trovate nel programma allegato: una mostra curata dalla Pro Loco, il concerto del cantautore napoletano Enzo Gragnaniello con il Solis String Quartet, l’intitolazione della nuova pizza di San Lorenzo, la presentazione di un libro interamente dedicato a lui e al suo prezioso contributo alla canzone classica napoletana.

Invito la cittadinanza di Sant’Egidio e dell’Agro a vivere questi momenti nello spirito di comunità e partecipazione che da sempre contraddistingue il nostro popolo, unito da un profondo senso di appartenenza.

Lasciatemi ringraziare quanti – a vario titolo – si sono spesi per rendere tutto questo possibile, a cominciare dagli uffici comunali e dalla Regione Campania, che ha sostenuto il nostro progetto. E poi i Comuni di Napoli e Sorrento e l’Archivio storico della canzone classica napoletana della Rai, che hanno concesso il loro patrocinio morale. Infine la Pro Loco di Sant’Egidio e Radio Monte Albino che hanno fornito la loro preziosa collaborazione.

Come sempre, noi ci abbiamo messo il cuore, per portare sempre più in alto il nome di Sant’Egidio e della sua gente.

Il Sindaco

Nunzio Carpentieri