Il Comune di Pontecagnano vuole affidare in gestione due impianti sportivi

Grande impegno dell’Amministrazione Lanzara sul fronte dello sport.

E’ stata infatti indetta, in queste ore, una manifestazione d’interesse per due impianti ubicati nel territorio, precisamente a Faiano e S. Antonio.

Il primo, intitolato alla memoria di Piergiorgio Avagliano è sito in Via Montegrappa, il secondo, denominato Parco Padre Pio , ha sede in Via Palinuro.

Due strutture che potranno essere affidate, per il periodo compreso fra il giorno 1 marzo ed il giorno 15 settembre dell’anno 2019, ad un soggetto utilizzatore e conduttore delle attività proposte (in forma singola o associata) inerenti allo sport, al gioco, alla ricreazione ed alla coesione sociale.

avviso impianti sportivi

Gli interessati potranno presentare le proprie proposte, il cui modulo è scaricabile sul sito www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, unitamente alla documentazione probatoria richiesta, entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 15 febbraio. La documentazione dovrà pervenire in un plico chiuso, sigillato o firmato sui lembi di chiusura, inviato a mezzo posta (raccomandata, posta celere, posta prioritaria), o a mano presso l’Ufficio Protocollo di Via Alfani. Ciascun soggetto partecipante potrà concorrere per un unico impianto.

Potranno aderire alla manifestazione le associazioni sportive, le associazioni culturali e gli oratori parrocchiali in forma singola o associata che siano costituite da almeno un anno dalla data dell’Avviso; svolgano la propria attività senza fini di lucro e che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero; dimostrino capacità operative adeguate alle attività da realizzare; abbiano sede legale ed operativa nel Comune di Pontecagnano Faiano.

Restano esclusi coloro i quali abbiano in essere procedure contenziose nei confronti dell’Ente in relazione all’uso di strutture sportive comunali, mentre saranno ammessi i soggetti che abbiano in corso il regolare pagamento di piani di rientro approvati dall’Ente.

La valutazione dei progetti verrà effettuata da parte di apposita commissione da nominare dopo la scadenza della presentazione delle domande.

Grande la soddisfazione del Consigliere con Delega allo Sport Gaetano Nappo:

“Con questa iniziativa intendiamo avviare una procedura chiara e trasparente per l’affidamento temporaneo di due importanti impianti, disclocati tra Faiano e S.Antonio. In qualità di Consigliere Delegato allo Sport non posso che essere orgoglioso di aprire alla cittadinanza tutta, senza distinzione alcuna, un provvedimento che mira a coinvolgere chi sul territorio lavora con passione e con impegno, promuovendo i valori più autentici di cui le varie discipline sono fautrici: la lealtà, la sana competizione, il rispetto dell’altro, l’abbattimento dei pregiudizi e delle differenze. Aspettiamo una grande risposta per una grande opportunità”.

Positivo anche il commento del Sindaco Giuseppe Lanzara:

“L’importanza dello sport, e delle attività ad esso connesse, è insindacabile e valorizzarne il risvolto sociale ed educativo è necessario per costruire una comunità più aperta, solidale, propensa all’accoglienza ed all’uguaglianza. Confido nella disponibilità di tutte le associazioni a prendere parte ad un progetto che è solo finalizzato all’utilizzo dei due impianti, ma alla crescita collettiva della comunità”.