Il Comune di Minori istituisce il registro del testamento biologico.

Come da delibera di Consiglio comunale del 25 maggio 2017, è istituito a Minori il registro per il deposito e l’archiviazione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), conosciute anche come “testamento biologico”. Con tale dichiarazione, in base alla l. 219/17, ogni cittadino maggiorenne residente potrà esprimere anticipatamente la propria volontà circa i trattamenti sanitari, diagnostici e terapeutici per una eventuale futura condizione di incapacità ad assumere e/o a manifestare determinazioni in tal senso.

Le DAT vanno firmate e consegnate personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune, anche in plico chiuso, unitamente a una dichiarazione di deposito predisposta da sottoscrivere in presenza dell’Ufficiale di Stato Civile.

Nelle DAT il disponente indica una persona di sua fiducia che lo rappresenti nei rapporti con il medico e con le strutture sanitarie in caso di necessità. La nomina a fiduciario deve essere accettata mediante sottoscrizione delle DAT o anche con atto successivo. Il nominato riceve copia delle disposizioni e può sempre rinunciare con atto scritto.

Le DAT vengono registrate in un cronologico a cura dell’Ufficiale di Stato Civile, che rilascia una ricevuta della consegna. Nella dichiarazione di consegna è possibile indicare le persone che possono accedere alla lettura del proprio cronologico di registrazione. Le D.A.T. saranno conservate assicurando il rispetto dei principi di riservatezza così come previsti dal D.L.vo n. 196/2003.

Per i cittadini interessati sarà disponibile un modello di dichiarazione prestampato da compilare autonomamente.

Il servizio è completamente gratuito. La trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie avverrà nei modi e termini di legge. Con le stesse modalità sopraindicate le D.A.T. possono essere modificate, revocate, rinnovate in ogni momento.

L’Amministrazione Comunale