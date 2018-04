I seminari della Cittadella della Legalità a Castelnuovo Cilento.

Cittadella della Legalità è una manifestazione promossa da IGS s.r.l – Impresa Sociale, azienda leader nella gestione di percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura d’impresa e della legalità attraverso la metodologia del learning by doing. L’evento vede protagonisti gli studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore provenienti da tutta Italia, i quali, saranno coinvolti in un microcosmo all’interno del quale sarà possibile sperimentare l’educazione alla legalità attraverso una serie di metodologie rivolte a promuovere una partecipazione civica più consapevole . Nello specifico, le principali problematiche analizzate comprendono tutte le sfaccettature del concetto di legalità: dalla lotta alla mafia al contrasto alle dipendenze, dalla difesa dell’ambiente e del territorio alla difesa dei cittadini, rispetto delle regole e delle leggi civili, dalla lotta al bullismo alla sicurezza stradale ed altre ancora attraverso il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività organizzate durante l’evento quali visite guidate presso i centri storici delle città coinvolte, workshop e laboratori, seminari e lezioni frontali con relatori provenienti dal mondo accademico e istituzionale, cineforum e attività ludico-musicali.

Tra i diversi obiettivi didattici e trasversali vi è, in particolare, quello di sensibilizzare i giovani al tema della legalità ed accrescere il loro interesse per la realtà che li circonda.

SEMINARIO “CITTADELLA DELLA LEGALITÀ”

20 aprile 2018, ore 10:00 – 12:30

RELATORI:

EROS LAMAIDA, Sindaco di Castelnuovo Cilento;

MONIA MONZO, Associazione Manden:

“CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE. IL VIDEO DI FREEDA”.

RICCARDO CRISTIAN FALCONE, Libera Salerno:

“LA MEMORIA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”.

MARCO DE CARO, AVV. FABRIZIO BOCCARDO, Legalità 2.0:

“IN RETE, MAI NELLA RETE”.

GENNARIO MANZO, Presidente LIPU Salerno.

L’ATTIVITÀ DELLA LIPU SALERNO E IL BRACCONAGGIO.