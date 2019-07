I ragazzi di Mercato San Severino al Giffoni Film Festival.

Nell’epoca della comunicazione globalizzata, gli enti locali e le imprese si servono sempre più del cinema come fattore determinante di sviluppo. Il comune di Mercato San Severino, guidato dal sindaco dott. Antonio Somma, insieme all’assessore dr.ssa Vincenza Cavaliere, che ha curato il tutto nei minimi dettagli, grazie alla preziosa collaborazione con la scuola Secondaria di I° Grado San Tommaso diretta dalla dr.ssa Renata Florimonte, a School movie, alla scuola di danza Free Dances ecc…, ha realizzato uno splendido cortometraggio per valorizzare ancor di più le bellezze artistiche e paesaggistiche di Mercato San Severino.

L’eccellente lavoro cinematografico che il 15 luglio è stato presentato in Provincia, essendo arrivato in finale al Giffoni Film Festival, il 18 luglio parteciperà insieme ad altri corti alla giornata dedicata alla premiazione degli stessi.

Infatti, hanno dichiarato il Sindaco Somma e l’Assessore Cavaliere: “La nostra amministrazione promuove l’identità territoriale attraverso modalità, obiettivi e azioni finalizzati a informare e coinvolgere i cittadini e le agenzie che operano nel settore, con particolare attenzione all’offerta di soluzioni moderne e innovative. L’analisi territoriale ha permesso di evidenziare i punti di forza e di unicità del patrimonio che caratterizzano la nostra area, creando strumenti mirati alla loro promozione e fruizione. La valorizzazione del territorio e la conseguente incentivazione turistica vengono perseguiti attraverso un’ottica orientata al concetto di immagine coordinata quale strumento capace di consolidare e salvaguardare quel “genius loci”, il senso di appartenenza che permette ai cittadini in primo luogo di conoscere, apprezzare e rispettare gli aspetti naturalistici, storici e culturali del luogo in cui vivono”.

Ma tornando al corto, lo stesso sarà presentato in maniera esaustiva affinché tutti possano godere della bellezza dell’ottimo lavoro cinematografico realizzato. Ma non finisce qui, in occasione del Giffoni Film Festival si terrà la cerimonia di assegnazione del Premio Scriviamo promosso dalla BIMED, un riconoscimento unico in Italia che rende la scrittura e la lettura la base della cittadinanza. Ai qualificati partner che collaborano con la Bimed da anni per l’istituzione e l’attribuzione del Premio e non solo, si è aggiunto il Giffoni Film Festival, che dal prossimo anno tradurrà in movie i racconti premiati mentre quest’anno ospiterà la Cerimonia di attribuzione del premio che si terrà il prossimo martedì 23 luglio c/o la Sala BLU Giffoni Media Valley alle ore 12.00. Con grande orgoglio, anche le classi 2ªA e 2ªB con le loro insegnanti Maria Rosaria Rescigno e Lucia Caiazza del plesso di Sant’Angelo appartenenti al II° Circolo Didattico di Mercato San Severino, diretto dalla dr.ssa Anna Buonoconto, saranno premiate al Giffoni Film Festival, grazie alla loro partecipazione alla staffetta di scrittura creativa Bimed, titolo del libro: “Meglio un giorno da formica che …”