Gusta Minori 2018, 24-25-26 Agosto, “Varietà” è il titolo dello spettacolo.

Grande attesa per “Varietà”, lo spettacolo del Gusta Minori 2018 che vedrà la Costa d’Amalfi protagonista dal 24 al 26 agosto tra gli eventi culturali e spettacolari più importanti dell’intera regione. Il Maestro Gerardo Buonocore, da sempre ideatore e autore delle musiche inedite, lancia anche quest’anno il leit motiv che accompagnerà la 22ma edizione, trattando il tema in maniera più profonda e significativa:

“Varietà o diversità, varia è la vita e varie son le età, non cambia il mondo se tu non ridi mai, allora varia la tua vita e….sorriderai!”

Il testo della sigla, scritto in collaborazione con Gennaro Monti, è il collante tra i diversi generi di varietà che verranno messe in scena, da quello napoletano all’operetta, dalle arie d’opera e dal circo felliniano al teatro di Brecht . Gusta Minori è divenuto negli anni un appuntamento turistico che vanta grandi presenze di pubblico internazionale, esperto del settore . Il format , creato a 4 mani con Lucia Amato, è ormai una garanzia di successo, unico nel suo genere, coinvolge in un percorso itinerante per le vie del centro storico , attori ,cantanti, soubrette ,ballerini illusionisti, acrobati, musicisti e comparse in un’atmosfera da set cinematografico “en plein air” .

Migliaia le prenotazioni da parte dei visitatori che parteciperanno anche quest’anno alla kermesse, consapevoli di vivere una nuova emozione.