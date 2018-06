Gli alunni di Maiori e Minori vincono il premio Francesca Mansi per l’Ambiente.

Un ringraziamento speciale da parte del Sindaco di Minori Andrea Reale e dell’intera Amministrazione Comunale agli alunni dell’Istituto Comprensivo Maiori- Minori e alle maestre che hanno coordinato il lavoro svolto dai ragazzi , che attraverso il tema conduttore “Scalinatelle” hanno conosciuto il nostro paesaggio fatto di terrazzamenti, canali, muri a secco invitando tutti a rispettare e proteggere questi luoghi che sono Patrimonio dell’Umanità.

LOSGUARDO_SPECIALE2018

1° premio

ISTITUTO COMPRENSIVO MAIORI – MINORI

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Classe V Scuola Primaria di Minori

INSEGNANTE ROSA DE RISO

Gli alunni di quinta della Scuola Primaria di Minori (Istituto Comprensivo di Maiori-Minori), sapientemente coordinati dalla maestra Rosa De Riso, hanno scelto di dedicare un numero speciale del loro giornalino scolastico agli argomenti proposti quest’anno dal Premio. Così facendo, hanno ampliato la platea dei destinatari del loro messaggio, includendo tutta la comunità degli adulti, del loro paese e della Costiera. Progetto ambizioso, che ha richiesto tempo, lavoro e grande impegno. Abbiamo ritrovato la traccia della ricerca da noi suggerita svolta in maniera ordinata, coerente, completa, e l’uso di una prosa godibile, accurata, priva di errori, senza un refuso di stampa: mirabile! Le interviste seguono domande puntuali, atte a far emergere ogni informazione utile (inclusi i termini in dialetto, la nostra lingua madre) ma anche scorci di vita quotidiana, i bisogni, la fatica, le emozioni, l’orgoglio e l’allegria vitale delle persone: se ne gode dalla prima all’ultima parola. Le foto ed i disegni integrano perfettamente lo scrittura. Un buon viatico per gli studi secondari a venire.