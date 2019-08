Gemellaggio tra Capaccio e Namyangju in Corea.

Il sindaco della città di Namyangju, Cho Kwang han, importante centro della Corea del Sud, e il Comune di Capaccio Paestum attraverso la vice sindaca Maria Antonietta Di Filippo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariarosaria Picariello, hanno siglato un MOU (memorandum of understanding) allo scopo di incrementare i rapporti tra i due territori in tutte le forme culturali e sociali, e in particolare per promuovere la cultura e la tradizione. La firma è avvenuta in occasione della visita alla Provincia di Salerno. Capaccio Paestum è sede di siti UNESCO e membro della rete internazionale ‘Città Slow’ è un comune del Cilento dove è particolarmente radicata la tradizione e numerosi sono i prodotti eccellenti agroalimentari, a cominciare dalla Dieta mediterranea. I rapporti tra le due città sono cominciati nel 2016, quando la Provincia di Salerno fu gemellata con Namyangju.

