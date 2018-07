Fiordilatte Fiordifesta, conto alla rovescia per la kermesse di Agerola.

Al via il conto alla rovescia per la XXXVIII edizione di FiordilatteFIORDIFESTA, sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi, che dal 4 al 6 agosto animerà le strade di Agerola, comune dei Monti lattari, situato tra cielo e mare tra la la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina. Anche quest’anno sarà possibile degustare lo speciale menù tipico preparato interamente utilizzando il fiordilatte e gli altri prodotti agro-alimentari d’eccellenza del territorio come preziosi ingredienti, vivendo così l’esperienza di un vero e proprio percorso del gusto che ancora una volta saprà conquistare anche i palati più esigenti. Sfizi Agerolesi, Penne “ro’ lattarulo”, Panino Contadino, Babà Savarin, sono i nomi dei piatti che delizieranno i palati di tutti i buongustai che arriveranno nei giorni della festa presso la frazione Pianillo di Agerola. Ad accompagnare il tutto, l’immancabile vino di Furore e il limoncello della costiera. Oltre al menù tipico, grande protagonista dell’evento, sarà possibile partecipare a numerose attività nel corso della tre giorni: visite ed escursioni guidate, dimostrazione di lavorazione del fiordilatte, degustazioni guidate di prodotti tipici. Tanto spazio, infine, alla musica, con le esibizioni, diurne e serali, con Salvatore Devivo e la Paranza Madonna di Bagni, il Gruppo Folkloristico Città di Agerola e la “Grande Orchestra di Fiati Città di Martina Franca”. Spettacolare finale, lunedì 6 agosto, presso il Piazzale San Pietro Apostolo con il Concerto gratuito di RON, che si esibirà nel live: “Lucio! Tour 2018”. A chiusura, spettacolo di fantasia pirotecnica. Inoltre, per tutti e tre i giorni dell’evento vi sarà Grande Notte Bianca con apertura notturna dei negozi e la possibilità di visitare Museo Civico di Agerola presso la Casa della Corte in Piazza Unità d’Italia e la Mostra “Ceramiche Artistiche” a cura di Giulietta Lauritano. Un programma ricco e variegato, per l’evento più atteso dell’estate campana: un’occasione da non perdere per riscoprire ancora una volta le bontà della nostra terra.

Parcheggio custodito con servizio di navetta andata e ritorno presso il campo sportivo San Matteo – Frazione Bomerano.

Tutte le informazioni sull’evento su: www.fiordilattefiordifesta.it