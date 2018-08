Festival dei Baci, venerdì 17 e sabato 18 a Pellare.

Un festival fatto di musica, teatro e… baci nel Cilento: nasce a Pellare (SA) il “Festival dei Baci”, kermesse a ingresso gratuito che unisce baci, concerti e arte.

Organizzato dall’associazione culturale “Ppelopaese”, per la direzione artistica di Goldmine Records, il “Festival dei Baci” vede dislocati, fra i viottoli e le piazze del centro storico di Pellare, vari stage e postazioni.

A calcare il palco del main stage, in Piazza degli Eroi, dalle 21:30, due fra le realtà musicali italiane più importanti degli ultimi decenni.

Il 17 agosto aprono il festival gli …A Toys Orchestra, formazione indie originaria di Agropoli che, negli anni, ha saputo acquistare consensi di critica e pubblico in Italia e all’estero venendo scelti come backing band dal vivo dalla cantante Nada e arrivando a suonare al Concerto del Primo Maggio di Roma, oltre ad essere ospiti fissi di Fabio Volo come band resident del programma “Volo in diretta”, su Rai 3.

Il 18 è la volta del reggae di Marcello Coleman, voce degli Almamegretta dal 2009 al 2013 il quale, negli anni, ha collaborato con artisti quali Tullio De Piscopo, Bisca, Tony Esposito, e Renzo Arbore (nel brano “Cocorito”) arrivando a suonare sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo (ricordiamo la sua esibizione con “Il ragazzo della via Gluck” di Celentano, insieme a Almamegretta, James Senese e Clementino).

Ma non finisce qui: infatti, in Piazza Marino e Fontana dei Tre Carciofi, dalle 19:30, verranno allestiti degli street stage dove si alterneranno Plato’s Cave, In a Glass House, Antunzmask, The Scandals, Aria e AVT (17 agosto) e Le Vacanze, Barracca Republic, Red Phase, Men in the Box, Walter Di Bello e The Rotten Pear (18 agosto).

A chiudere la proposta musicale, i DJ Set di Peppe Yoshi (17 agosto) e Don Rafaelo (18 agosto).

Tre postazioni concerti, quindi, più una teatrale, in Via Municipio, affidata alla gestione della compagnia teatrale “Aristofane – Teatro Dialettale Pellarese”, con inizio spettacoli alle 20:30 di entrambe le sere.

A coronare il festival, naturalmente…i baci: per l’occasione verrà allestito uno stand dove verranno regalati dei gadget a tutte le coppie che si baceranno durante la manifestazione.

«A ogni persona che vuole partecipare al gioco verrà assegnato un numero; la sfida sarà, durante la serata, trovare la persona che ha il tuo stesso numero e baciarla allo “Stand dei baci”».