Festeggiamenti della Madonna del Carmelo a Pontecagnano.

“Pontecagnano Faiano recupera con questi solenni festeggiamenti i valori della tradizione, dell’unione, dell’identità comunitaria, della vicinanza, del rispetto della storia e delle consuetudini della città. Dopo quasi un quarantennio di interruzione, il nostro territorio si ritrova pronto ad accogliere un momento religioso e sociale di enorme rilevanza, che ci vede tutti protagonisti –Amministrazione Comunale, Chiesa, Associazioni, Commercianti, Fedeli- di una tre giorni densa di emozioni, riflessioni, gioia e serenità. Un paluso a quanti si sono adoperati per riportare questo evento nella nostra città: da Don Antonio Pisani, ai parrocchiani agli esercenti della zona. Sarà anche grazie al supporto di ciascuno di loro che rivedremo le nostre strade animate da un profondo spirito di fratellanza e felicità”.

Commenta così il Sindaco Giuseppe Lanzara l’organizzazione delle celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo in programma nei giorni 14, 15 e 16 luglio.

I festeggiamenti, fortemente sostenuti dall’Amministrazione Comunale anche mediante un contributo economico, non erano così ricchi e durevoli dai lontani anni ’80.

Tre le giornate dedicate a questo atteso evento, che prevederà importanti momenti sia religiosi che civili, di cui programma in allegato.

“La comunità tutta sta partecipando con immenso entusiasmo all’organizzazione di questa serie di appuntamenti che vedono ricompattarsi una città unita dai valori della fede e dell’appartenenza. Dopo quasi quarant’anni si è compiuto uno sforzo notevole, che darà i risultati sperati in termini di condivisione e fratellanza. Invitiamo tutti alla partecipazione e ci scusiamo per qualche inevitabile disagio in termini di viabilità”, ha concluso il Consigliere Comunale Adolfo Citro, tra i promotori dell’iniziativa.