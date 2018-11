Festa della Colatura di Alici di Cetara, da venerdì 30 a domenica 2.

Tutto pronto per il tradizionale appuntamento con la “Festa della Colatura di Alici di Cetara”, edizione 2018. La manifestazione, che coincide con il periodo di spillatura del terzigno, si inserisce in una fase di importanti azioni di valorizzazione verso il marchio DOP, a difesa dell’identità della colatura di alici di Cetara.

IL CONVEGNO. Ad inaugurare la rassegna sarà il dibattito: “Dal pescato alla tavola: sostenibilità, qualità e sicurezza del consumatore. Le alici e la colatura di Cetara”, che si terrà venerdì 30 novembre, a partire dalle 18, alla Sala polifunzionale “M.Benincasa”. Dopo i saluti istituzionali di Fortunato della Monica, Sindaco del Comune di Cetara e Lucia Di Mauro, Presidente dell’Associazione per la valorizzazione della colatura di alici DOP, prenderanno parte alla tavola rotonda Marianna Vitale, chef Ristorante Sud (stella Michelin), Corrado Piccinetti, Biologo marino, Responsabile scientifico Programma “Linea Blu”, Federico Capuano, Direttore Dip. Ispezione degli Alimenti (IZSM), Vincenzo Peretti, Docente Dip. Medicina Veterinaria e Produzioni Animali (Università degli Studi di Napoli Federico II), Filippo Diasco, Direttore generale Politiche Alimentari e Forestali (Regione Campania), Riccardo Rigillo, Direttore Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura, On. Piero De Luca, Deputato della Repubblica.

Nel corso della serata, condotta dal giornalista Mario Amodio, verrà proiettato il video-documentario sulla pesca delle alici “La Notte delle Vespe”, per la regia di Giuseppe Carrieri, con Domenico Giordano, pescatore della cianciola “Sacro Cuore”. A seguire, si potrà assistere alla spillatura della colatura di alici di Cetara (anno 2018), con la degustazione, in Piazzetta Viesky, a cura degli chef locali.

IL FOOD CONTEST. La Festa proseguirà all’Hotel Cetus, sabato 1 dicembre alle 12, con la VII edizione del contest culinario “Premio Ezio Falcone”, l’avvincente sfida ai fornelli che, quest’anno, propone il tema al quale i dieci partecipanti si ispireranno “La colatura: mare nostrum in un piatto”.

Organizzata dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara Angela Speranza, in collaborazione con “Calendario del Cibo italiano”, la gara avrà in giuria gli ambasciatori della colatura di alici: gli chef Giovanni Sorrentino (Ristorante Bib Gourmat “Gerani”), Antonio Petrone (Ristorante “Pensando a te”), Peppe Guida (stella Michelin osteria “Nonna Rosa”), Vincenzo Giorgio (Ristorante “La Cianciola”); giornalisti ed esperti del settore gastronomico: Barbara Guerra, Lucia di Mauro, Claudia Bonasi (Cucina a Sud), Roberto Esse (La Gazzetta dei sapori), Luciano Pignataro, Presidente di giuria (www.lucianopignataro.it). Durante la manifestazione, presentata da Raffaella Gambardella, si effettuerà il PANEL TEST: “Sapori, odori e colori” della colatura di alici di Cetara, a cura del Comitato scientifico dell’Associazione per la valorizzazione della colatura di alici DOP, coordinato da Secondo Squizzato, Presidente Associazione Amici delle Alici. Tutti gli ospiti presenti ad assistere alla competizione, saranno invitati a degustare un menù ideato dai ristoratori di Cetara, preparato con soli prodotti del territorio.

A premiare Il vincitore dell’edizione 2018 sarà Rita Lucantoni, moglie del compianto Ezio Falcone, cultore della storia e della gastronomia locale.

DEGUSTAZIONE. La rassegna si concluderà domenica 2 dicembre, con il menù-degustazione “Viva la colatura nuova”, che si svolgerà in tutti i ristoranti e le pizzerie di Cetara. Saranno previste, inoltre, visite al museo-cantina della pesca e della colatura di alici, nella Torre Vicereale, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

PROGRAMMA

Venerdì 30 novembre, Sala Benincasa, Comune di Cetara, ore 18

Convegno: ”Dal pescato alla tavola: sostenibilità, qualità e sicurezza del consumatore. Le alici e la colatura di Cetara”

Saluti istituzionali:

Fortunato della Monica, Sindaco di Cetara

Lucia di Mauro, Presidente Associazione per la valorizzazione colatura di alici di Cetara DOP

Secondo Squizzato, Presidente Associazione “Amici delle alici”

Antonio De Santis, Presidente Proloco Comune di Cetara

Modera: Mario Amodio, giornalista

Interventi:

Marianna Vitale, Chef Ristorante Sud, stella Michelin

Corrado Piccinetti, Biologo marino, Responsabile scientifico Programma “Linea Blu”

Federico Capuano: Direttore Dip. Ispezione degli Alimenti – IZSM

Vincenzo Peretti, Docente Dip. Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – Università degli Studi di Napoli Federico II

Filippo Diasco, Direttore generale Politiche Alimentari e Forestali – Regione Campania

Riccardo Rigillo, Direttore Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura

On. Piero De Luca, Deputato della Repubblica

Durante la serata, verrà proiettato il video-documentario sulla pesca delle alici “La Notte delle Vespe”, per la regia di Giuseppe Carrieri, con Domenico Giordano, pescatore della cianciola “Sacro Cuore”. A seguire, spillatura della colatura di alici di Cetara (anno 2018) e degustazione, in Piazzetta Viesky, a cura degli chef del territorio.

Sabato 1 dicembre, Hotel Cetus, Cetara, ore 12

Contest culinario: “Premio Ezio Falcone 2018”

Tema: “La colatura: mare nostrum in un piatto”

In giuria, gli ambasciatori della colatura di alici: gli chef, Giovanni Sorrentino (Ristorante Bib Gourmat “Gerani); Antonio Petrone (ristorante “Pensando a te”); Peppe Guida (stella Michelin, osteria “Nonna Rosa”) ; Vincenzo Giorgio (Ristorante “La Cianciola”); esperti del settore gastronomico, Barbara Guerra; Lucia di Mauro, i giornalisti, Claudia Bonasi (Cucina a Sud); Roberto Esse (La Gazzetta dei sapori); Luciano Pignataro (www.lucianopignataro.it)

Saluti istituzionali:

Roberto della Monica, Sindaco Comune di Cetara

Angela Speranza, Assessore Cultura e Turismo Comune di Cetara

Presenta: Raffaella Gambardella

Durante la manifestazione, si effettuerà il PANEL TEST: “Sapori, odori e colori” della colatura di alici di Cetara, a cura del Comitato scientifico dell’Associazione per la valorizzazione della colatura di alici DOP, coordinato da Secondo Squizzato, Presidente Associazione “Amici delle Alici”.

Tutti gli ospiti presenti ad assistere alla gara, saranno invitati a degustare un menù ideato dai ristoratori di Cetara, preparato con soli prodotti del territorio.

Domenica 2 dicembre, Torre Vicereale, Cetara, ore 10.30-13; 15-19

Visita museo-cantina della pesca e della colatura di alici.

Menù-degustazione “Viva la colatura Nuova”, presso tutti i ristoranti e pizzerie di Cetara.