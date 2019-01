Extra alberghiero, avviamento, gestione ed opportunità, seminario a Castiglione del Genovesi mercoledì 30.

Le società Althea e Cowotur organizzano per il giorno 30 gennaio alle ore 17.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castiglione dei Genovesi, un seminario con partecipazione gratuita dedicato sia a tutti coloro che intendono avviare un’attività ricettiva nella provincia di Salerno sia a chi è già gestore, come anche agli addetti comunali che, soprattutto nelle piccole realtà, si ritrovano a fronteggiare aspetti e nuove norme relative a queste attività.

Il seminario, patrocinato dal Comune di Castiglione del Genovesi e organizzato in collaborazione con la Pro Loco Castiglionese, avrà un taglio concreto e pratico, fornendo indicazioni legali, amministrative e tecniche a chi voglia avviare la gestione di attività ricettive extra alberghiere e investire nel settore turistico, innegabilmente in espansione nel nostro territorio.

Interverranno al Seminario: Anna Costanzo, Responsabile SUAP del Comune di Salerno, che si occuperà di SCIA e aspetti amministrativi; Maria Consiglia Viglione, Dott. Commercialista ODCEC di Potenza, che tratterà gli aspetti fiscali; Antonio Libretti, Consulente G.D.P.R., che affronterà il tema degli adempimenti legati alla nuova legge sulla Privacy; Ida Buongiorno, Dottore Commercialista e Amministratore Unico della Società Althea, che parlerà delle tematiche inerenti a finanziamenti e incentivi; Rosa Genovese, amministratore della Cowotur, che spiegherà in particolare come può l’albergo, o più in generale la piccola struttura ricettiva, attraverso le nuove tecnologie, acquisire clienti diretti con i quali avviare una strategia di fidelizzazione, fare del web marketing strategico e come gestire la propria presenza online attraverso i vari canali di vendita, evitando il rischio di overbooking e massimizzando i profitti. Saranno altresì presenti Daniele Orilia, Dottore Commercialista e Socio di Althea a cui sarà affidato il compito di evidenziare criticità e chiarire le questioni concrete che emergeranno nel corso del dibattito e Annalisa Accetta, promotrice turistica che con l’Associazione Quo Vadis Napoli porta avanti da tempo azioni di valorizzazione culturale sul territorio campano.

La Società Althea, costituita da dottori commercialisti impegnati nella promozione territoriale, svolge attività volte allo sviluppo di servizi turistici, formazione e consulenza. La mission è informare gli operatori turistici sulle opportunità di mercato e di finanza agevolata, nonché stimolare l’aggregazione di istituzioni, enti, associazioni ed imprenditori locali per definire progetti e percorsi di crescita comuni.

La collaborazione della Pro Loco di Castiglione del Genovesi all’organizzazione del seminario si inserisce in un percorso, iniziati già un anno fa circa, che mira ad incrementare l’offerta turistica del borgo castiglionese a 360°, con iniziative di valorizzazione culturale e una ricettività di qualità. Costruire le basi di un’offerta turistica costituisce sia un’opportunità di lavoro per gli abitanti di Castiglione che una possibilità di intercettare la domanda, sempre più frequente, di un’offerta turistica alternativa lontana dai circuiti di massa, fatta di ospitalità genuina, legata ai valori autentici e alle tradizioni del territorio.

L’evento informativo è patrocinato dal Copis (Consorzio Pro Loco Picentini Irno Sele), sempre pronto a raccogliere le proposte e a lanciare nuove iniziative, utili ad avviare opportunità, strategie e relazioni per lo sviluppo economico e turistico dell’area consorziale.

La partecipazione al seminario è gratuita.

Per info e prenotazioni: 349.250.7395 – 388.759.1856

Link FB: https://www.facebook.com/events/246372189413211/