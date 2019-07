Estate ad Amalfi. Per i più piccoli un MARE di eventi.

Un fitto cartellone di eventi con tanto di corsi di ceramica, attività sportive e ricreative, laboratori artistici e di cucina, intrattenimento, spettacoli teatrali e di illusionismo. E’ quello che il Comune di Amalfi ha riservato per quest’estate a bambini e ragazzi per garantire forme di aggregazione e di sano divertimento. Il programma di eventi estivi con appuntamenti gratuiti a misura della fascia verde della popolazione prenderà il via domani 2 luglio presso la spiaggia libera dove è in programma il primo dei circa trenta eventi spalmati nei mesi di luglio e agosto.

«Abbiamo predisposto un programma che anche quest’estate garantirà momenti di divertimento e di aggregazione, tra giochi, teatro, laboratori artistici e formativi – spiega il consigliere delegato alle politiche sociali, Francesca Gargano, che ha organizzato il programma junior in collaborazione con l’assessore a cultura ed eventi Enza Cobalto e che prosegue dichiarando – In questo modo offriamo ai più giovani ed alle famiglie un modo sano e costruttivo di impegnare il tempo libero».

Si parte domani 2 luglio, dunque, con il primo Beach Children Party che vedrà una sana contrapposizione di pirati contro sirene. L’appuntamento a cura di Costiera Creativa in programma alle ore 18.30 si ripeterà tutti i martedì tra party e giochi a squadre.

A Piazza Municipio da giovedì sarà invece allestito il Villaggio dello Sport grazie alla collaborazione del consigliere delegato allo sport Francesco De Riso, mentre in piazza Spirito Santo tutti i giovedì si svolgerà un laboratorio di ceramica con i ragazzi del Centro Diurno per Disabili.

Il palinsesto di eventi toccherà anche quest’anno le frazioni con una serie di eventi: a Tovere il Family Show con Mago Pakito (spettacolo di illusionismo e magia comica con ventriloquo, ideale per tutta la famiglia) e a Pogerola laboratori d’arte creativa per ragazzi che si ripeteranno anche ad Amalfi. Sempre a Pogerola, dal 10 agosto, ritornano le Pogeroliadi giunte quest’anno alla 26esima edizione.

Spazio anche spettacoli per bambini e ragazzi a cura di una serie di compagnia provenienti da Bologna, Gorizia e Potenza e al teatro (La locandiera napoletana… anche troppo da un libero adattamento di Orlando Buonocore) in programma a partire dal primo di agosto.

Gli eventi si concluderanno il 29 agosto con uno spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia.

Ecco tutti gli eventi

Amalfi – Eventi Bimbi Estate 2019

PROGRAMMA

Martedì 2 Luglio

h 18.30, Amalfi – Spiaggia Libera

Beach Children Party – Pirati Vs Sirene

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Giovedì 4 Luglio

h 18.30, Amalfi – Piazza Municipio

Il Villaggio dello Sport

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Martedì 9 Luglio

h 18.30, Amalfi – Spiaggia Libera

Beach Children Party – Giochi senza frontiere

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Giovedì 11 Luglio

h 18.00, Amalfi – Piazza Spirito Santo

Laboratorio artistico di Ceramica

In collaborazione con i ragazzi del Centro Diurno per Disabili

Sabato 13 Luglio

h 18.00, Amalfi – Spiaggia Libera

Nivea Sun e Croce Rossa Italiana: Insieme per la prevenzione del melanoma giovanile

Incontri e attività informative a cura di Nivea e della Croce Rossa Italiana

Martedì 16 Luglio

h 18.30, Amalfi – Spiaggia Libera

Beach Children Party – Nerf Party

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Giovedì 18 Luglio

h 18.00, Amalfi – Piazza Spirito Santo

Laboratorio artistico di Ceramica

In collaborazione con i ragazzi del Centro Diurno per Disabili

Martedì 23 Luglio

h 18.30, Amalfi – Piazza Municipio

Art Children Party – Tutti i Colori del Mondo

A cura de Il Mondo di Naty

Giovedì 25 Luglio

h 20.30, Tovere

Family Show – Mago Pakito

Spettacolo di illusionismo e magia comica con ventriloquo, ideale per tutta la famiglia

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Sabato 27 Luglio

h 18.00, Amalfi – Spiaggia Libera

Nivea Sun e Croce Rossa Italiana: Insieme per la prevenzione del melanoma giovanile

Incontri e attività informative a cura di Nivea e della Croce Rossa Italiana

h 19.00, Pogerola

Laboratorio d’arte creativa per ragazzi

h 21.00, Pogerola

Un MARE di storie

Spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia Teatrino dell’Es di Bologna

Martedì 30 Luglio

h 18.30, Amalfi – Spiaggia Libera

Beach Children Party – Holi Color Party

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Giovedì 1 Agosto

h 19.00, Amalfi – Piazza Municipio

Laboratorio d’arte creativa per ragazzi

h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio

Scuola di Magia

Spettacolo per bambini e ragazzi a cura del Teatro Verde di Roma

Lunedì 5 Agosto

h 18.30, Amalfi – Piazza Municipio

La locandiera napoletana… anche troppo!

Libero adattamento di Orlando Buonocore dell’opera “La Locandiera” di C. Goldoni.

A cura dell’Associazione Kaleidos e Progetto TeatroLab

Martedì 6 Agosto

h 18.30, Amalfi – Piazza Municipio

Junior Master Chef

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Giovedì 8 Agosto

h 19.00, Amalfi – Piazza Municipio

Laboratorio d’arte creativa per ragazzi

h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio

Colorful

Spettacolo per bambini e ragazzi a cura del Teatro PAT di Potenza

Sabato 10 Agosto

h 21.00, Pogerola – Piazza don G. Amodio

Cerimonia di inaugurazione della XXVI ed. delle “Pogeroliadi – Tutti insieme per solidarietà”

Durante la serata verrà allestito un laboratorio artistico per bambini e ragazzi a cura de Il Mondo di Naty dal titolo “Il Giro del Mondo in Cinque Cantoni”

Evento benefico realizzato dall’Associazione Pigellulae

Martedì 13 Agosto

h 20.30, Vettica

Family Show – Mago Marfi

Spettacolo di illusionismo, magia comica con ventriloquo, mentalismo ed ombre cinesi, ideale per tutta la famiglia.

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Martedì 20 Agosto

h 18.30, Amalfi – Belvedere di S. Lorenzo

Art Children Party – Laboratorio di pittura “en plein air”

A cura de Il Mondo di Naty

Giovedì 22 Agosto

h 19.00, Amalfi – Piazza Municipio

Laboratorio d’arte creativa per ragazzi

h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio

Salamelecchi

Spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia CTA di Gorizia

Martedì 27 Agosto

h 18.30, Amalfi – Piazza Municipio

Bubble Party

A cura dell’Associazione #CostieraCreativa

Giovedì 29 Agosto

h 19.00, Amalfi – Piazza Municipio

Laboratorio d’arte creativa per ragazzi

h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio

Carletto Zuppapà

Spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia