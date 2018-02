Emergenza neve anche in Costiera, avviso del sindaco di Minori.

Il Comune di Minori, a seguito di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania per il previsto forte abbassamento delle temperature, nell’attivare i propri sistemi di controllo e sorveglianza, fa presente alla cittadinanza che nelle prossime 48/72 ore potrebbero verificarsi:

interruzioni nell’erogazione di energia elettrica; disservizi sulle reti di comunicazione fissa e mobile; interruzioni nell’approvvigionamento idrico causa gelate; malfunzionamento di caldaie o stufe alimentate a gas;

al fine di evitare danni a tubazioni e contatori esterni è consigliato di:

proteggere i contatori posti all’esterno con idonei materiali isolanti;

lasciar scorrere un filo di acqua dai rubinetti, specie la notte, per evitare che l’acqua geli nelle tubature;

in caso di congelamento del contatore utilizzare aria calda (tipo un asciugacapelli) per scongelare. NON UTILIZZARE FIAMMA.

Si raccomanda inoltre massima cautela sulle strade e si invita a:

non utilizzare veicoli a due ruote;

limitare, laddove possibile, gli spostamenti con veicoli;

aumentare sensibilmente la distanza di sicurezza e procedere con estrema cautela.

Inoltre nell’uscire di casa si raccomanda di utilizzare abbigliamento idoneo.

Info: 3489991411

Il Sindaco

Andrea REALE