Eboli, via al sistema di gestione integrata dei parcheggi.

Il nuovo sistema di gestione integrata dei parcheggi sul territorio comunale si sviluppa attraverso una vera e propria piattaforma smart, con più posti a disposizione, tariffe gestibili direttamente dagli utenti ed innovazioni che rendono maggiormente fruibile il servizio ai cittadini. Questa mattina la presentazione del servizio affidato alla società Publiparking.

Un sistema che integra anche 20 lavoratori della ex Multiservizi, la società comunale fallita nei mesi scorsi e che aveva lasciato senza lavoro decine di operatori. Il sistema prevede una vera e propria rivoluzione nella mobilità cittadina che diventa più razionale, con più controllo e con la possibilità per gli automobilisti di non girare a vuoto, ma sapere in anticipo dove potere trovare posti liberi per la sosta. Il tutto attraverso un sistema intelligente che, grazie ad alcuni sensori, rileva le disponibilità, che poi saranno comunicate attraverso pannelli luminosi. I posti occupati sono stati contrassegnati da un numero, ma il pagamento potrà essere effettuato anche solo attraverso il numero di targa, direttamente al parchimetro, senza obbligo di esporre e quindi di ritornare alla vettura. Attraverso delle app sarà anche possibile interrompere la sosta, quindi bloccando il pagamento, così come allungare il periodo di sosta, in caso di necessità: il tutto attraverso lo smartphone. Pagamenti possibili anche attraverso sms e telepass, dopo attivazione del servizio. Stabilite anche le tariffe degli abbonamenti: 40 euro ordinario, 35 euro per i commercianti e 20 per i residenti. Il territorio è stato diviso in aree, anche per l’applicazione delle tariffe, che comunque sono indicate già sul sito di Publiparking e saranno indicate nelle diverse aree. L’applicazione di un autentico sistema di smart city consentirà dunque maggiore fluidità del traffico e delle soste. Il periodo estivo sarà anche il momento indispensabile per monitorare la risposta dei cittadini al nuovo sistema di gestione e dare alla società le indicazioni circa le esigenze degli ebolitani. «Comune e Publiparking mettono in campo percorsi innovativi – ha commentato il sindaco di Eboli Massimo Cariello -, garantendo più ordine e rispetto delle regole. La rimodulazione delle aree e degli orari di sosta sono tutti a favore dei cittadini; abbiamo anche chiesto che in prossimità delle scuole, in certi orari, ci siano aree libere, per consentire ai genitori di accompagnare i bambini a scuola. Inoltre, grazie al sistema delle migliorie abbiamo ottenuto che la società interverrà nelle opere di rifacimento del manto stradale, un altro vantaggio per la città». Un obiettivo centrato, quella della gestione delle soste, che aveva impegnato l’Amministrazione da tempo. «Avere ottenuto vantaggi per i cittadini, mantenendo la regolamentazione delle soste, è un obiettivo importante – ha detto il vicesindaco di Eboli, Cosimo Pio Di Benedetto -. L’ampia disponibilità di strisce bianche libere, la possibilità per i portatori di disabilità di non venire contravvenzionati sulle strisce blu e le tariffe ridotte sono un vantaggio per gli ebolitani, pur in un nuovo sistema integrato delle soste».