Eboli in Beach, grande successo all’inaugurazione della beach arena.

E’ tornato giovedì sera lo sport da sabbia ad Eboli nella spettacoolare location di Piazza della Repubblica. Ieri sera inaugurazione con migliaia di presenze, per la beach arena Eboli in Beach. L’evento proseguirà fino al 15 Luglio. Un pallone di beach volley tenuto stretto tra le mani, come simbolo di unione tra organizzatori ed amministrazione con il sindaco Massimo Cariello ed il delegato allo sport Giancarlo Presutto.

Poi subito lo spettacolo con il memorial dedicato a tre figure che hanno caratterizzato la storia sportiva della città: Elvira Giugno, Enza Tagliafierro e Matteo Sgritta. Da stasera i tornei di beach volley e soccer allieteranno le serate estive di ebolitani e non, garantendo un grande spettacolo per dieci giorni, con appuntamenti, agonismo, memorial e tornei professionistici ed amatoriali.: “sono emozionato è tornato un grandissimo appuntamento, un momento storico per la nostra città, realizzato ancora una volta grazie all’intuito di Massimo Giusti e di quanti lo hanno affiancato – ha detto il sindaco di Eboli, Massimo Cariello- in occasione dell’inaugurazione-. Ho chiesto agli organizzatori di utilizzare il centro di Eboli, perché Piazza della Repubblica sia sempre più un’area centrale, come si aspettano imprenditori e commercianti”

Oltre ai campi di gioco, in Piazza della Repubblica c’è l’area accoglienza.” è un vero e proprio villaggio dello sport, anche con un’area food – ha esordito il patron, Massimo Giusti -. Ringrazio i tanti che collaborano, dal sindaco Cariello al delegato allo sport, Giancarlo Presutto. E poi quanti mi hanno affiancato nell’organizzazione: Marco Tortolani, Luigi Viscovo, Roberto Matonti, Mario Giraulo, Fabio Cutolo, Stefano Inghilterra, Edoardo Sessa, Mimmo Tenza, Francesco Sola, Paolo D’Antonio e Giovanna Ferrara. Vi aspetto fino al 15, sono emozionato, migliaia di persone al memorial continiamo così e come dico sempre “e si Parea” “.

Il delegato allo sport, Giancarlo Presutto:” una grannde inaugurazione è un’occasione per avvicinare i giovani allo sport, l’Amministrazione sosterrà sempre queste manifestazioni”. Marco Tortolani organizzatore: “La voglia di partecipare e fare squadra ci ha portati a questo evento, per questo allarghiamo l’invito alla partecipazione a tutto il territorio limitrofo. L’inaugurazione è stata fantastica, tantisisma gente, vi rinnoviamo l’invito”.