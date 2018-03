Eboli, il Comune vara bando affidamento rifiuti.

Strade e quartieri liberi da rifiuti, più decoro alla città ed una maggiore sicurezza di igiene per i cittadini. E’ questo l’obiettivo a cui l’Amministrazione comunale e gli uffici hanno guardato nel bando per la manifestazione di interesse riservata a ditte che operano nel campo di rimozione, trasporto e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti. Nello specifico, attraverso una procedura negoziata, le determine di manifestazione di interesse hanno riguardato rifiuti ingombranti, il legno, gli penumatici. Il tutto con un bando comunale per la manifestazione di interesse, una garanzia di trasparenza e di affidabilità dei servizi che costituisce motivo di sicurezza per l’Ente e per i cittadini.

«Puntiamo a razionalizzare ed accelerare le operazioni di sgombero di strade e quartieri dai rifiuti, soprattutto quelli ingombranti e che occupano maggiore spazio -, spiega il sindaco, Massimo Cariello -. In più, abbiamo guardato anche ai rifiuti derivanti da attività, è il caso di legno e pneumatici. In questo modo diamo risposte immediate alle esigenze della comunità di trovare strade pulite e libere da rifiuti ed ingombri». Una risposta ad un’esigenza dei residenti, che si somma a quella già annunciata in aree particolari della città, che insieme regalano un nuovo quadro nel campo dell’igiene cittadina. «Moduliamo i nostri provvedimenti sulle esigenze reali degli ebolitani – sottolinea l’assessore comunale all’ambiente, Ennio Ginetti -. Lo avevamo già fatto nel centro storico, con una serie di interventi in tema di informazione e di controllo nel campo del rispetto dei conferimenti. In più, abbiamo aumentato i turni di raccolta, perché si tratta di un’area particolare e l’Amministrazione è intervenuta anche in questo caso per rispondere ad una precisa esigenza dei residenti».