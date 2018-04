Eboli, emergenza rifiuti, si utilizzerà l’area dell’isola ecologica.

Questa mattina ho fatto visita all’area dell’impianto Stir, dopo alcune sollecitazioni scritte per la concretizzazione di una compensazione tra quanto dovuti negli ultimi mesi del 2017 e le somme di ristoro per il Comune di Eboli. Ho verificato personalmente il mancato rispetto sia nella prelazione di conferimento riconosciuta al nostro Comune, sia per le somme dovute a ristoro.

Ho riscontrato una fila lunghissima di mezzi in attesa delle operazioni di sversamento, segno di un’organizzazione da rivedere e nella quale la prelazione del Comune di Eboli non viene rispettata.

Mentre ho chiesto al Commissario Liquidatore una riunione urgente per definire la controversia del ristoro e per sottolineare come l’80% dei mezzi attraversi le strade del Comune di Eboli, da domani Eboli affronterà l’emergenza rifiuti senza gravare sui suoi cittadini, utilizzando l’area dell’isola ecologica comunale per i rifiuti del comparto indifferenziato.

Massimo Cariello

Sindaco di Eboli