Eboli, controlli della Polizia Municipale nella fascia costiera.

Periferie controllate e maggiore sicurezza sulle strade. E’ il risultato dell’ennesima azione di controllo voluta dal Comune di Eboli e realizzata dal comando della Polizia Locale, in collaborazione con gli agenti della Questura di Salerno.

Insieme con il comandante, Marco Garibaldi, erano presenti direttamente il sindaco, Massimo Cariello, ed il delegato comunale alla sicurezza, Giuseppe la Brocca. «Mettiamo in campo ogni sforzo per garantire la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti – ha commentato il primo cittadino, Massimo Cariello -. La volontà dell’amministrazione comunale, veicolata attraverso il delegato alla sicurezza e realizzata dalla Polizia Locale, è di indicare la massima attenzione per ogni angolo del territorio e per tutti i cittadini».

La maxi operazione della polizia locale è stata realizzata fino a tarda sera, garantendo la sicurezza dei residenti e dei tanti automobilisti in transito lungo la Strada Statale 18 e nell’area di Campolongo. Oltre agli uomini della Polizia Locale, hanno partecipato anche gli agenti del nucleo anticrimine della Questura di Salerno. Oltre cento i veicoli verificati e ben 8 mila euro di multe: due verbali per mancata assicurazione; un verbale per guida senza patente ad un pregiudicato di Bellizzi, sette verbali per mancata revisione dell’automezzo; una contravvenzione per mancanza di documenti, infine un verbale per patente scaduta. «Un nuovo segnale di attenzione ed un messaggio di fiducia per i cittadini – precisa il delegato alla sicurezza, Giuseppe La Brocca -. La presenza delle Istituzioni, a partire dal Comune, dice chiaramente di quanta attenzione ci sia per le aree periferiche. L’Amministrazione comunale ha messo nel mirino la sicurezza dei cittadini e queste operazioni lo testimoniano».