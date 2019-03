Domenica il Trail delle Ferriere. Centinaia di runner pronti ad Amalfi per la competizione che attraversa una delle riserve più suggestive d’Italia.

Domenica il Trail delle Ferriere ad Amalfi. L’Antica Repubblica Marinara diventa teatro della seconda tappa del Circuito Trail Campania ospitando una competizione di corsa in montagna e su sentieri sterrati che, complice l’ambiente naturale unico nel quale si svolge, ogni anno raccoglie centinaia di sportivi.

La partenza è fissata in Piazza Duomo alle 9.30 del 31 marzo. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 28 marzo o al raggiungimento di 300 partecipanti, hanno già raggiunto quota 200, con runner provenienti dall’Italia e anche dall’estero. Una donna di Hong Kong è l’iscritta che proviene dal paese più lontano.

Il Trail delle Ferriere, promosso dalla Asd Aequa Trail Running in collaborazione con la Amalfi Coast Sports & More e con il patrocino del Comune di Amalfi, prende il nome da uno dei punti più suggestivi e caratteristici che attraversa: la Valle delle Ferriere, un gioiello naturalistico nascosto che tra le cascate del rio Canneto e i resti degli antichi mulini offre passaggi di rara bellezza. La competizione si articola su un percorso di 16 km con un dislivello complessivo di 1049 metri, tra sentieri e scale, salite e discese ripide, su per le creste dei Monti Lattari, con i loro paesaggi mozzafiato. Il valore tecnico di questo trail è dato dalla varietà del terreno di gara, tra scalinate scoscese in salita o in discesa, sentieri montani sterrati ripidi, tratti su strada, ai quali il runner deve adeguare la sua scalata dinamica per compiere il percorso ed arrivare al traguardo sulla spiaggia di Marina Grande. Il consigliere delegato allo sport Francesco De Riso dichiara: “Siamo giunti all’ottava edizione, ma organizziamo e attendiamo l’evento con la passione e l’entusiasmo di una prima. Ringrazio di cuore tutte le associazioni, gli enti, gli sponsor e singoli volontari che rendono possibile ogni anno questa bellissima manifestazione ed in maniera particolare chi ci ha creduto insieme a me sin dall’oramai lontano 2012”.

La città di Amalfi ospita due differenti tappe del Circuito Trail Campania. Dopo la gara di domenica, l’appuntamento è poi per il 14 dicembre 2019 con il Rupert’s Trail – Urban Night Race. La competizione, un memorial che raccoglie fondi per la ricerca contro il cancro ricordando la guida Rupert Scarfe, ha la particolarità di svolgersi in notturna attraverso i villaggi che compongono Amalfi.