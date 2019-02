Da Eboli verso Matera sulle vie dell’acqua, venerdì 8 al Convento di San Francesco.

Il tema dell’acqua, come risorsa fondamentale per la vita, al centro del convegno che Comune di Eboli e Comitato “Eboli verso Matera ‘19” hanno organizzato per venerdì 8 febbraio, alle 17,30, nel complesso monumentale di San Francesco.

“Da Eboli verso Matera sulle vie dell’acqua” focalizza l’attenzione su fiumi e sorgenti fra Campania e Lucania.

«L’iniziativa – spiega il sindaco, Massimo Cariello – si propone di sensibilizzare le popolazioni, idealmente coinvolte nell’evento “Matera ‘19”, sulle problematiche riguardanti tutela e gestione delle risorse idriche. Un tema che condiziona in modo fondamentale i territori, dai flussi storici di popolazioni, ai loro insediamenti, ai loro modelli produttivi, sociali e culturali». Il punto d’arrivo dell’iniziativa è illustrato dall’assessore alle politiche culturali, Angela Lamonica: «Aggiungiamo un tassello al percorso di crescita culturale della città e della comunità. Lo facciamo nell’atmosfera di Matera Capitale della Cultura che vede Eboli protagonista, grazie al suo impegno nelle attività culturali ed alla rete di rapporti che l’Amministrazione ha realizzato ». Introduce Vito Pindozzi, portavoce del Comitato “Eboli verso Matera ‘19”. Dopo i saluti del Sindaco di Eboli, Massimo Cariello, interventi di Franco Ortolani, geologo; Lello Gaudiosi, artista ambientalista; Maria Gabriella Alfano, architetto territorialista; Grazia Coppola, presidente della casa della paesologia; Gelsomino Cione, esperto in servizio idrico integrato e difesa del suolo; Gianfranco Blasi, giornalista; Giuseppe Musacchio, responsabile consorzi di bonifica della Basilicata. Conduce Andrea Manzi, Giornalista. Saranno allestite mostre esplicative e proiettati filmati inerenti ai temi degli interventi.