Corso di progettazione europea per 2 dipendenti del Comune di Mercato San Severino.

Opportunità di formazione per lavoratori del Comune di Mercato S. Severino presso l’Università degli Studi di Salerno.

Al corso di perfezionamento in “European Project management”, che ha avuto inizio il 14 settembre e si concluderà il 1 aprile 2019, partecipano, a titolo gratuito, due dipendenti del Comune di Mercato S. Severino, nella qualità di uditori.

“La selezione” – spiega il Sindaco Antonio Somma –“è avvenuta tramite un avviso pubblico interno con procedura di selezione, cui hanno aderito due unità. La nostra Amministrazione Comunale aveva offerto il proprio sostegno all’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’ateneo salernitano, con una delibera di patrocinio adottata lo scorso mese di marzo”.

“Il corso di perfezionamento” – prosegue il primo cittadino –“della durata complessiva di cento ore, consente di acquisire una formazione specialistica sui fondamenti, i principi e le principali metodologie inerenti la progettazione europea, con particolare riferimento alla programmazione in materia per il periodo 2014-2020, all’apprendimento delle tecniche e dei metodi di progettazione europea per l’accesso alle opportunità offerte dai finanziamenti comunitari, alle tecniche di rendicontazione ed alle buone pratiche.”

“Un impegno” – chiude Somma – “che mira a formare unità interne all’Ente per migliorare la capacità di acquisizione di fondi e risorse fuori dal bilancio comunale, in una congiuntura economica nella quale ci appare necessario ricercare soluzioni originali ed innovative per attrarre investimenti nel territorio e favorire, con iniziative adeguate, l’economia della nostra Comunità”