Corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore domenica 15 aprile a Minori.

Domenica 15 aprile 2018 Minori ospiterà l’associazione DECA SPORT, accreditata con IRC (Italian Resuscitation Council), che insieme al Noviziato Antares e al Clan/Fuoco Stella Polare del Gruppo Scout Minori 1° propone a tutta la popolazione un corso di BLS (Basic Life Support) e BLS-D (Basic Life Support- Defibrillation).

Entrambi i corsi finalizzati all’ acquisizione delle tecniche e delle informazioni di base per praticare la rianimazione cardiopolmonare con e senza l’utilizzo di un defibrillatore.

Il corso si terrà nell’Aula Consiliare del comune di Minori e sarà aperto sia alle persone che intendono conseguire l’attestato, valido per 2 anni e rinnovabile, sia ad uditori che intendono seguire solo la parte teorica del corso.

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso stesso che si dividerà in 2 fasi, teorica e pratica.

Per poter partecipare al corso è necessaria l’iscrizione con la compilazione di un apposito modulo e il raggiungimento dei 16 anni d’età nel giorno dell’incontro. Tutti i minori di 16 anni interessati potranno comunque partecipare al corso di BLS in qualità di uditori.

La compilazione del modulo di iscrizione prevede anche l’inserimento di un indirizzo e-mail a cui sarà comunicato l’ora in cui si terrà il corso. L’intenzione e quella di farlo in mattinata, ma eventualmente si raggiungerà il numero massimo di interessati il gruppo sarà suddiviso in due fasce orarie, la prima di mattina e la seconda di pomeriggio.

Il corso è rivolto a tutti, in particolar modo ai proprietari di strutture alberghiere e ai lavoratori che ogni giorno si interfacciano con turisti e non. Lo scopo è quello di offrire un servizio e una garanzia a tutti cloro che ogni giorno vivono la costiera amalfitana o che hanno il piacere di visitare la nostra splendida cittadina.

L’iscrizione al corso dovrà essere fatta entro il giorno 5 aprile 2018 per consentire all’organizzazione di definire programmi ed orari.

PER INFO: Mattia 331 930 6668, o via e-mail: clanfuocostellapolare@gmail.com