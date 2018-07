Corriroccadaspide, la 25a edizione sabato 14.

Tutto pronto a Roccadaspide per la 25esima CorriRoccadaspide, gara podistica che richiama moltissimi appassionati di atletica di scena il 14 luglio dalle 18.45, organizzata dalla Asd Atletica Sporting Calore con il supporto del comune.

Al municipio si è tenuto l’ultimo incontro per definire le misure di sicurezza e il piano traffico, alla presenza del sindaco e dell’assessore allo sport, del presidente dell’associazione, del comandante della polizia municipale, del comandante della stazione carabinieri di Roccadaspide, della Protezione civile e dell’associazione carabinieri in congedo. É stato stabilito che dalle 18.45 alle 19.45 sarà interdetta al traffico veicolare la SS 166 degli Alburni che attraversa il centro abitato, e che ospiterà il percorso della gara, il cui start è fissato da via Giuliani. Il percorso ha una lunghezza di 9 km: gli atleti dopo la partenza percorreranno la 166 fino alla fine del centro abitato, proseguendo lungo la circumvallazione, ripeteranno due volte il percorso, terminando la gara in piazza XX settembre.

La strada dunque sarà chiusa al traffico, le deviazioni saranno indicate da apposita segnaletica, e sarà garantito il passaggio di mezzi di soccorso che, anche grazie al personale preposto, non incontreranno difficoltà a raggiungere l’ospedale, in caso di necessità.