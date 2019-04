Conto alla rovescia per il Roscigno Fest – Festa dell’asparago selvatico.

Tutto pronto per l’appuntamento con “Roscigno Fest – Festa dell’asparago selvatico”, in programma a Roscigno da mercoledì 1 maggio a domenica 5. L’evento è stato promosso dall’amministrazione, ed organizzato in collaborazione con la Pro loco di Roscigno, le associazioni “Roscigno più” e “Terra Mia” e il Servizio Civile, e con il supporto della Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino e del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Cinque giorni di degustazioni dell’asparago e di altre bontà locali, di visite guidate al borgo abbandonato di Roscigno Vecchia e al sito archeologico di Monte Pruno, di spettacoli musicali e di artisti di strada. Cinque giorni di enogastronomia, cultura, arte, musica e divertimento.

Il programma prevede tutti i giorni escursioni e visite guidate al Borgo di Roscigno Vecchia e all’itinerario del Monte Pruno. Alle 19 l’apertura degli stand di degustazione enogastronomica e a seguire lo spettacolo degli artisti di strada. Mercoledì 1 maggio alle 21 si terrà il Concerto dei NovaFelix, giovedì 2 maggio alla stessa ora si esibiranno I Faticun Musici Popolari. Venerdì 3 maggio sarà la volta della Compagnia Daltrocanto, mentre sabato 4 maggio è prevista l’esibizione de I Ventulèra, e domenica 5 maggio si esibiranno i Sibbenga Sunamu. Inoltre il 1 e il 5 maggio è prevista l’esibizione di artisti di strada. Il 4 maggio, inoltre, è previsto il Premio Serafina, dedicato a Serafina Stabile.

Roscigno Fest – Festa dell’asparago selvatico è un evento organizzato dal Comune di Roscigno e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico di selezione “Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori”, con deliberazione di giunta regionale n. 364 del 12/06/2018 – programma giugno 2018 – giugno 2019″.