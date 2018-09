Concerto Intorno al Mandolino in Piazza Cantilena a Minori.

Lunedì’ 3 SETTEMBRE

IN PIAZZA CANTILENA

SERATA MUSICALE

“Intorno al mandolino”

Continua anche a settembre il variopinto programma di manifestazioni culturali predisposto dal Comune di Minori. Appuntamento lunedì 3 settembre in P. zza Cantilena con un omaggio alla musica napoletana ed a tutti coloro che la hanno resa famosa nel mondo: da Paisiello a Cimarosa, da Di Capua A Murolo, da Donizetti a Dalla, a De Andrè. Un approccio rispettoso dei brani e, nello stesso tempo, leggero, senza disdegnare tuttavia un pizzico di fantasia ed interpretazione. L’ideatore, il fisarmonicista Alfonso Lembo , esperto dilettante”, come ama definirsi, sarà affiancato da Tommaso Barra al mandolino, Antonio Lambiase al contrabasso, Mario Barone alla chitarra, Gerardo Flauto alle percussioni, Carolina Giordano, voce. L’utilizzo di strumenti autentici e suoni non campionati, rende gradevolissimo l’ascolto. Ne scaturisce un’ ascolto gradevole ed elegante. LUNEDI 3 settembre – Minori “INTORNO AL MANDOLINO”.