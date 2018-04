Comune di Teggiano ed Invitalia insieme per promuovere cultura di impresa.

L’Amministrazione Comunale della Città di Teggiano ha attivato, da circa un anno, l’Ufficio Europa Teggiano, con l’obiettivo strategico di conferire un nuovo appeal al territorio attraendo idee e investimenti. Attraverso l’U.E.T. si intende garantire l’affiancamento per la progettazione e l’attuazione di piani di formazione, sviluppare l’attività di coaching per la verifica della fattibilità tecnica, economica, logistica e di mercato di nuove iniziative, nonché accompagnare l’accesso al credito e alla fiscalità di vantaggio per coloro che avviano nuova microimpresa nel comprensorio comunale.

Il Comune di Teggiano, inoltre, è stato accredito da i INVITALIA SpA quale struttura di riferimento per sostenere l’accesso dei giovani under 36 alle agevolazioni previste dal programma “Resto al Sud” avente l’obiettivo di valorizzare e sostenere la nascita di nuova microimprenditorialità.

A seguito di tale accreditamento si sono tenuti oltre settanta incontri con giovani under 36 interessati ad avviare nuove attività provenienti sia dai comuni del Vallo di Diano che dall’intera provincia di Salerno, mentre per oltre venti nuove iniziative nei settori dell’artigianato, del turismo, dell’agroalimentare e dei sevizi alle persone, è stata organizzata l’attività di affiancamento finalizzata a verificare la fattibilità tecnica, economica, logistica e di mercato. L’Ufficio Europa Teggiano, sollecitato da Istituti Scolastici, ha pianificato anche un’azione di animazione territoriale che coinvolgerà le scuole della provincia di Salerno interessate ad ampliare la loro offerta formativa, organizzando workshop in materia creazione di impresa dove sarà presentato anche il programma Resto al Sud.

L’azione di animazione avrà inizio mercoledì 11 aprile alle h 11:00 presso l’ISIS Giustino Fortunato di Angri, dove il Presidente del Consiglio Comunale di Teggiano Vincenzo D’Alto, il Consigliere Cono Morello ideatore dell’Ufficio Europa Teggiano, e Vincenzo Quagliano Amministratore della QS & Partners e Responsabile dell’U.E.T., incontreranno gli alunni per sostenere le loro motivazioni in materia di autoimpiego. Gli Istituti della provincia di Salerno interessati al programma“Resto al Sud” possono inoltrare istanza all’Ufficio Europa Teggiano (E-mail: ufficioeuropateggiano@gmail.com) per organizzare workshop e incontri con docenti e studenti.

Un grande impegno dell’Amministrazione Comunale della Città di Teggiano e del Sindaco Michele Di Candia che sta’ già lavorando al rafforzamento della rete locale di partner sensibilizzando le altre Istituzioni e gli Istituti di credito.