Comune di Mercato San Severino cerca sponsor per verde pubblico.

Manutenzione e sistemazione del verde pubblico: il Comune, con un nuovo avviso pubblico, rivolto a cittadini, associazioni, condomìni e soggetti pubblici o privati, ha riaperto i termini per la ricerca di sponsor.

Lo ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Gestione del Territorio, Erminio Della Corte, che ha spiegato: “Abbiamo già affidato quattro aree verdi, ma intendiamo stipulare ulteriori contratti di sponsorizzazione mediante i quali affidare a soggetti privati la manutenzione e l’arredo delle aree a verde pubblico. Questa formula di collaborazione, al di là della prestazione concreta, è anche un’ occasione di sensibilizzazione e di partecipazione della Comunità in un’ottica di forte sinergia con l’Amministrazione Comunale. Le aree già affidate sono: la rotatoria e aree spartitraffico connesse, a San Vincenzo; la rotatoria e aree spartitraffico connesse del Parco Santina Campana; la rotatoria a Via Licinella; le isole spartitraffico alla Via Spiano della frazione Curteri”.

“I soggetti che risulteranno affidatari – ha proseguito l’assessore – eseguiranno a proprie spesa e in piena autonomia gli interventi di arredo del verde pubblico nelle aree loro assegnate. La ricompensa consiste in un ritorno d’immagine, mediante l’installazione delle aree assegnate di cartelloni pubblicitari e promozionali delle loro attività”.

“La partecipazione è aperta a tutti – ha concluso Della Corte – pertanto, confidando nel senso civico e nello spirito di collaborazione dei cittadini, contiamo su una massiccia adesione”.

Le aree a verde pubblico oggetto di sistemazione e manutenzione comprendono le ville comunali, le isole spartitraffico, le rotatorie e tutti gli altri spazi a verde presenti al Capoluogo e nelle frazioni.

L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dal quale è possibile scaricare la modulistica per le istanze. Il termine ultimo per la presentazione delle adesioni, secondo le modalità riportate nel Bando, è fissato alle ore 12 del giorno 11 maggio 2018. Le domande possono essere presentate all’U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico) del Comune – Piazza E. Imperio n.6, in busta chiusa riportante sul lembo la dicitura “ Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la sistemazione e/o manutenzione si aree a verde pubblico ed aiuole con pubblicizzazione dell’intervento”.