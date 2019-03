Comune di Eboli, nuovo bando per beni confiscati.

Prosegue l’azione legalità del Comune di Eboli attraverso un nuovo bando per l’utilizzazione di beni confiscati e destinati a finalità sociali. L’obiettivo è l’utilizzazione di spazi ed aree nella disponibilità comunale e che vengono resi fruibili per tutti e che in quest caso rigiuardano i beni Adinolfi. «I beni confiscati ora vengono messi a disposizione della comunità per una fruibilità sociale allargata – spiega il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Nel bando specifichiamo le finalità che devono andare a vantaggio di tutti». Il decreto di destinazione delle aree iteressate, in località Cioffi, è stato trasmesso al Comune di Eboli dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di inquadrare i beni stessi nel patrimonio indisponibile comunale. «Su quest’area è stata avviata una manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione di un progetto avente finalità sociali – spiega l’assessore Anna Senatore -. L’obiettivo è duplice: restituire alla collettività un bene confiscato e contemporaneamente promuove un’iniziativa sociale che favorisca formazione, conoscenza e crescita di ognuno». L’avviso pubblico, che prevede l’affidamento in comodato d’uso, scadrà il prossimo 5 aprile 2019, termine fissato per la presentazione delle richieste.