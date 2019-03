Cetara premia i Ragazzi in Gamba.

Si è ripetuta nuovamente la manifestazione “Ragazzi in gamba 2018”, dove il Comune di Cetara ha premiato i giovani più meritevoli che si sono contraddistinti per i risultati scolastici e universitari conseguiti nel corso dello scorso anno. A consegnare il premio, con orgoglio, il Sindaco Fortunato Della Monica insieme agli assessori Angela Speranza, Daniele D’Elia e Marco Marano. “Una gran bella iniziativa che utilizza la premialità come incentivo a migliorare, per affrontare con più sicurezza gli obiettivi futuri” – ha affermato il Sindaco Della Monica.

A dare il via alla serata, è stato l’insediamento del nuovo Sindaco dei Ragazzi Alfonso Ferrigno presentato alla comunità dalla Dirigente scolastica Milena Satriano. Un progetto davvero importante che ha l’obiettivo di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili, verso le istituzioni e verso la comunità.

La serata si è svolta con la proiezione di un video, realizzato da Matteo Giordano, che racconta l’anno di attività svolta dal Forum dei Giovani, una realtà molto presente sul territorio che anche quest’anno è riuscita a coinvolgere, non solo i ragazzi, ma anche le diverse realtà associative del territorio, grazie ad eventi mirati e ben organizzati. “Orgoglioso di condividere con i ragazzi del forum il percorso che da un’idea porta alla realizzazione di un progetto. Il loro è un impegno quotidiano ed è una soddisfazione riuscire a rendere realtà le loro idee” – ha dichiarato il consigliere alle Politiche Giovanili, Daniele D’Elia.

Durante la serata, inoltre, è stato proiettato il video “Liberi di essere unici”, realizzato dalla classe III E A.S. 2017/2018, nell’ambito del progetto “School Movie”, col tema scelto sull’integrazione, che ha visto gli alunni cimentarsi nei panni di veri e propri registi ed interpreti, avendo l’onore di partecipare alla finalissima svoltasi nel mese di luglio, al Giffoni Film Festival. La protagonista del cortometraggio Syria Amatino, ha ricevuto per l’occasione il riconoscimento di giovane in gamba, per aver ottenuto il premio come miglior interprete School Movie 2018.

Ritirano il premio, tra gli altri, anche la Dott.ssa Giovanna Della Porta, per la spiccata professionalità nei vari progetti culturali e turistici; Lorena Benincasa, giocatrice di pallamano, distintasi per la sua carriera sportiva; Donato Falcone, per il costante impegno dimostrato nelle varie manifestazioni. Infine, alla Famiglia Torrente del ristorante Al Convento è andato l’importante riconoscimento per i 50 anni di storia, tradizione e valorizzazione del patrimonio gastronomico cetarese. Sul palco, a Gilda e Gaetano Torrente, visibilmente emozionati, è stata consegnata un’opera in ceramica, realizzata e dipinta a mano dal Maestro vasaio, Benvenuto Apicella.